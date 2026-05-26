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重返世界盃喜悅蒙陰影 在美海地裔憂ICE執法不敢觀戰

中央社／ 華盛頓25日綜合外電報導

海地時隔52年再闖世界盃，原本是全國引以為傲的大事，然而美國總統川普的移民掃蕩政策，讓住在美國俄亥俄州的海地裔男子艾米爾（Emile）不敢前往觀賽。

40多歲、從事卡車駕駛工作的艾米爾對法新社記者說：「在全世界面前、於球場內高唱祖國國歌，是沒有人願意錯過的歷史性一刻。但現在，我必須考慮再三，因為我不想被移民暨海關執法局（ICE）逮捕。」艾米爾不願透露他的姓氏。

他說：「我的律師建議我不要搭飛機，以免在機場被捕。」ICE負責查緝並遣返無證外籍人士。

艾米爾的憂慮，反映了許多移民社群的心聲，他們目睹全副武裝、蒙面的ICE探員在美國多座城市執行經常被批評為強硬甚至粗暴的行動。

ICE探員在明尼蘇達州明尼阿波利斯（Minneapolis）槍殺兩名美國示威者後，民眾情緒沸騰。

維吉尼亞州移民權利聯盟（Virginia Coalition forImmigrant Rights）的沙勉托（Monica Sarmiento）說：「現在，人們更加注意自己的一舉一動，因為他們沒有安全感。大家都很害怕。我們看到（ICE）採取非常激進的手段，執法對象不只無證移民，也包括擁有受保護身分的人。」

沙勉托還說：「被逮捕、拘留與遣返的人當中，有70%沒有犯罪紀錄。許多人已在這裡生活了幾十年，也繳了幾十年的稅。」

她譴責全美瀰漫一種「令人恐懼且充滿敵意的氛圍，且不只是在世界盃期間，而是每天如此」。

2026年世界盃將於6月11日至7月19日舉行，由美國、加拿大與墨西哥共同主辦，其中104場比賽中的78場將在美國進行。

ICE可能在美國境內賽事周邊展開執法行動，引發美國西語裔社群憂慮。西語裔人口約占美國總人口20%，主要集中於加州、德州與佛州，在邁阿密、洛杉磯、達拉斯及紐約等主要城市也具有相當規模。

根據2024年統計，約85萬名海地裔人口主要聚居於邁阿密與紐約，他們如今也面臨類似壓力。

川普政府希望終止艾米爾等人受惠的「臨時保護身分」（TPS），這項措施可避免他們被遣返回母國。海地是全球最貧窮國家之一，長年飽受政治動盪、經濟危機與幫派暴力所苦。

世界盃 海地

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