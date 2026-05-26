美國際旅客大減創20年最糟 政治氛圍與戰事衝擊觀光

2025年完整數據顯示，美國國際旅客人數較2024年減少400萬人，年減5.5%，若不計2020年COVID-19疫情衝擊，創20年來最大單年跌幅，降幅甚至超過2008年全球金融危機時期。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，這次國際旅客減少並非因疫情或經濟崩盤，而與美國政治與政策氛圍有關。部分旅客認為，美國總統的政治修辭，以及貿易與外交衝突、實際軍事戰事等政策方向，都是他們避免赴美的原因。

2025年赴美外國旅客總消費額也減少超過80億美元（約新台幣2540億元）。CNN指出，國際旅客下滑不僅衝擊服務業與觀光業，也影響美國國際形象、軟實力與整體經濟。

哈佛大學甘迺迪學院（Harvard Kennedy School）國土安全計畫負責人、CNN國安高階分析師凱耶姆（Juliette Kayyem）表示，美國曾是各國想效仿的國家，「如今這種敘事已不存在」。

她指出，美國軟實力正逐漸減弱，外界如今接收到的訊息包括政府失能、美國移民暨海關執法局（ICE）突襲執法，以及犯罪問題頻傳等。

除了觀感因素，赴美旅遊也面臨實際障礙，包括擬議中的250美元（近新台幣8000元）「簽證誠信費」、中東戰事推升航空燃油價格，以及美國國家旅遊推廣機構Brand USA預算遭削減等。

旅遊數據分析公司「旅遊經濟」（TourismEconomics）總裁塞克斯（Adam Sacks）表示，提高赴美成本與關稅政策看似增加收入，實際卻可能得不償失。

Brand USA近期已展開宣傳活動，試圖恢復旅客信心，並澄清「簽證誠信費」尚未實施，以及蒐集部分外國訪客5年社群媒體紀錄的提案目前並未上路。

世界旅遊觀光協會（World Travel and TourismCouncil）估計，美國2025年國際旅遊收入減少84億美元（約新台幣2670億元）；旅遊經濟公司則估算，若與原先預期成長相比，損失可能高達250億美元（約新台幣7930億元）。

相較之下，2025年全球國際旅遊人次仍較前一年增加8000萬人，顯示美國表現屬於異數。

其中，加拿大旅客減少占最大宗。雖然德國、印度、法國、智利、澳洲與中國等國赴美旅客也明顯下滑，但墨西哥旅客則增加約100萬人。

數據分析公司Cuebiq根據手機活動資料指出，加拿大人前往美國都會區的次數一年內大減42%，遠高於官方估計25%的邊境過境減幅。

不少美國觀光業者已感受到衝擊。在華盛頓州西雅圖經營步行導覽業務的柯南（Joe Koenen）表示，即使增加行銷與廣告支出，預約量仍低於去年。

加州聖塔莫尼卡旅遊業者杜佛（Adam Duford）則表示，2025年幾乎看不到往年的「加拿大春假」人潮，去年10月不得不裁撤全部7名員工；他2025年營收甚至不到過去的一半。

佛羅里達州也成為國際旅客流失重災區之一。迪士尼（Disney）主管在最新財報電話會議中表示，美國國內主題樂園入園人數較去年同期減少1%，部分反映國際旅客持續疲弱；國內飯店住房率也從92%降至89%。

旅遊復甦前景依舊不明朗。塞克斯表示，扣除加拿大與墨西哥後，美國海外旅客人數截至4月仍年減4.3%，而中東戰事與空域限制，也使印度等地赴美航班受到影響。

世界旅遊觀光協會指出，美國正處於「十字路口」，仍有機會恢復國際旅客消費，但面臨亞洲等地競爭加劇。

塞克斯指出，聯邦政府目前積極改善貿易逆差，但諷刺的是，美國長期以來唯一具明顯貿易順差的產業，其實是旅遊業；然而2025年，美國民眾海外旅遊支出已超過外國旅客在美消費。

美國國家旅遊辦公室預估，國際旅客人數要到2029年才可能恢復至疫情前水準。

儘管世界盃足球賽預料將替美國帶來約100萬名旅客，但塞克斯認為，仍不足以彌補2025年的觀光損失。他表示，美國若想扭轉局面，需恢復Brand USA資金、降低對盟友的強硬言論，並改善外界對美國的觀感。