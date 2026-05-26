報稅1040表 擬增公民身分勾選欄

國稅局(IRS)向移民當局披露納稅人個資引發法律訴訟後，如今考慮在1040申報表加入勾選公民身分選項，配合川普政府加強移民執法，引發移民團體擔憂，若納稅意願下滑，不利國庫歲收。

根據路透掌握的獨家消息，三位知情人士透露IRS正在商討明年度納稅申報表是否披露公民身分，此舉與川普政府全力推動非法移民與反詐欺執法息息相關。

知情人士表示，IRS正在考慮兩種版本的1040表格，第一種版本包含部分更新，以反映稅法變更；第二種除了涵蓋上述內容，並加入「如果不是美國公民或擁有雙重國籍者，請勾選此格」的複選項目。

法律規定無證移民等所有移民必須納稅，並使用與公民相同的申報表格，加上納稅被視為無證移民取得合法身分的關鍵之一，凸顯其重要性。但是2025年聯邦財政部和國土安全部企圖聯手將納稅人個資透露給移民官員，作為川普政府執行移民驅逐行動的一大利器。

低收戶稅務援助組織「納稅人權益中心」(Center for Taxpayer Rights)一狀告上法院，儘管去年11月聯邦法官擋下IRS披露數據，不過川普政府提出上訴，組織創辦人妮娜‧奧森(Nina Olson)指出：「這不過是再次恐嚇某些移民身分群體的措施，也是IRS從執行管理稅法的機構，轉變為與移民當局合作的進一步行動。」

根據法律規定，除了少數例外，凡洩露納稅人個資(包括姓名或地址)均會受到嚴厲懲處，IRS包商李托爾強(Charles Littlejohn)將川普家族與川普集團(Trump Organization)2019年度報稅資料洩漏給媒體，被判刑五年定讞。

IRS今年2月向法院承認，誤將超過4萬2000名納稅人個資透露給國土安全部，因此1040表格加入公民身份選項，引發移民群體憂心，稅務專業人士表示IRS與移民執法部門合作，恐造成聯邦財政隱憂，根據耶魯大學預算實驗室(Yale Budget Lab)估計，移民群體納稅遵循率若降低，未來十年國庫將蒙受3130億元損失。