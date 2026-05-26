LA送貨機器人暴增 呆萌模樣讓居民又愛又恨

洛杉磯街頭出現大量外送機器人，Serve與Coco兩家公司已部署近千台，引發行人空間、就業與安全爭議。居民對這些「盒狀小車」又愛又恨，既討厭它們阻礙動線，又為它們在雨中努力送餐的模樣感到心疼。學者呼籲導入「機器人友善評分」，在科技與城市生活間尋找平衡。

衛報報導，Serve Robotics本月在洛杉磯40個社區部署500台機器人，相較2023年時僅兩個社區。另一家大公司Coco Robotics於2020年在洛杉磯加州大學(UCLA)創立，在全市約有300台機器人。這些外送機器人穿梭於街頭，引發居民對於行人空間、就業衝擊與安全問題的熱烈辯論，例如格倫代爾(Glendale)正考慮暫停機器人營運，芝加哥則限制機器人的擴張。反對者認為，機器人會取代外送員的工作，甚至曾發生撞壞公車候車亭玻璃事件。

西爾弗湖(Silverlake)社區咖啡館Pazzo Gelato咖啡師奧喬亞(Lula Ochoa)形容機器人有點惱人，「它們會阻擋行人通行」，奧喬亞說。「小孩子會去弄它們。他們會坐在上面。」洛杉磯市民佩特拉(Petra)則指出，洛杉磯已是「全世界最不適合步行的城市之一，所以我們不需要東西來堵塞人行道」。對此，Serve執行長阿里卡沙尼(Ali Kashani)表示「將這樣的新技術引入城市，總是會有一些阻力。」

當地酒吧Seco行政主廚大衛波提斯(David Potes)說，當機器人闖進人群「會卡住，而當它們終於通過時，人們會歡呼。」他說，他的朋友們「既同情它們又討厭它們」。支持者認為，機器人不排放廢氣、不增加道路交通，在惡劣天氣下反而能安全送餐。若是機器人卡在路口時， Serve機器人還會向旁邊的人類顯示一則訊息：「幫我按一下過馬路的按鈕好嗎？」如此行為有時可愛到令人心疼。

天氣糟糕、開車較不安全的時候，「正是每個人都想點餐的時候」，Coco創辦人扎克拉許(Zach Rash)表示。

北亞利桑納大學(Northern Arizona University)助理教授格爾克(Steven Gehrke)認為，部署機器人裝置將經歷許多成長的陣痛。對此，康乃爾大學(Cornell University)則開發出一套「機器人友善評分」(robotability score)，類似房地產網站使用的「步行友善指數」，用來評估社區是否適合機器人運行，研究人員法蘭基(Matt Franchi)強調，任何部署都必須尊重現有的行人動線與環境特性。