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加州化學槽爆炸威脅解除 5萬居民仍暫避家外
加州消防官員今天表示，橘郡有毒化學儲槽的爆炸威脅已經解除，但約5萬名撤離居民仍須在原地等候，尚不能返回家園。
法新社報導，橘郡消防局（Orange County FireAuthority）代理局長麥高文（TJ McGovern）在X平台發布的影片中表示：「我們很高興宣布，這起威脅…已經解除。」
麥高文說，撤離令依然有效，請民眾繼續遵守疏散規定。
橘郡消防局於X平台另外發文指出，目前仍存在公共安全的風險。
這起外洩事件地點在洛杉磯東南方的橘郡（Orange County）叢林園市（Garden Grove）；由於儲槽內易燃化學品可能有爆炸疑慮，當局在22日下令約5萬名居民令撤離家園。
此一儲槽內裝有7000加侖（約2.6萬公升）的甲基丙烯酸甲酯（methyl methacrylate，簡稱MMA）。這是一種具揮發性且易燃的液體，主要用於製造塑膠。
郡消防官員昨天深夜表示，「目前沒有在漏，大氣監測也持續進行，證實並無化學品外洩。」
橘郡消防局事故指揮官柯威（Craig Covey）今天指出，儲槽壓力正在下降，溫度也已從攝氏38度降至34度。
他說：「裂縫還在，我們已確認它存在，儲槽已釋壓...對現場處理來說，這是非常正面的進展。」
化學儲槽隸屬GKN Aerospace公司，根據官方網站資料，這家公司在12個國家有32個製造據點，總部設於英國伯明罕（Birmingham）。
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