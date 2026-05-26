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華府國殤日遊行 榮光會百人隊伍舉國旗象徵台美友好

中央社／ 華盛頓25日專電
華府國殤日遊行25日登場，駐美代表俞大㵢（前排左2）、僑務委員會委員長徐佳青（前排左3）和參與遊行的僑胞互動合影。中央社
華府國殤日遊行25日登場，駐美代表俞大㵢（前排左2）、僑務委員會委員長徐佳青（前排左3）和參與遊行的僑胞互動合影。中央社

華府國殤日遊行今天登場，駐美代表俞大㵢出席致詞表示，中華民國台灣與美國之間的盟友關係根植於基於共享價值而共同經歷的難關，從二戰到如今維護台海和平穩定。榮光會今年也擴大組隊參與遊行，逾百人高舉台、美國旗，象徵雙邊友好。

每年5月最後一個週一是美國紀念所有在戰爭中殉職軍人的國殤日（Memorial Day），包括華府在內全美各地在這個國定假日都有紀念活動，緬懷殞落戰場的英雄。美國總統川普（Donald Trump）今天到華府近郊阿靈頓國家公墓（Arlington National Cemetery）獻花致意並發表演講。

川普在演講中提及，美國近期對伊朗的軍事行動中，共有13名美軍人員殉職，他們犧牲自己的生命以確保「全球頭號恐怖主義贊助國」不會擁有核武。他強調，伊朗「永遠不可能擁有核武」。

國殤日另一場重要活動則是由民間組織美國退伍軍人中心（American Veterans Center）在華府憲法大道舉辦的遊行，多名美軍人員出席。俞大㵢、僑務委員會委員長徐佳青及駐美代表處退伍軍人事務組組長劉慶元等人也到場觀禮。

俞大㵢致詞表示，作為美國在亞太地區理念相近的夥伴，台灣很榮幸能一同慶祝美國建國250週年。美國「已成為全球各國的民主燈塔，因著無數英雄的無私奉獻而熠熠生輝」，台灣人民對此有深刻共鳴，「因為我們知道，自由並非理所當然，而是努力爭取而來」。

他指出，中華民國台灣與美國之間的盟友關係根植於基於共享價值而共同經歷的難關，從第二次世界大戰的飛虎隊、韓戰、越戰，到如今維護台灣海峽的和平與穩定。「我們的力量始終緊密相連，且已昇華成為捍衛民主前線的堅實手足之情」。

俞大㵢表示，「我們將繼續肩並肩站在一起，確保自由與民主代代相傳，持續成為我們的生活方式」。他也向那些曾服役並犧牲生命的英雄們致敬，「願美國和中華民國台灣的友誼長存」。

華府國殤日遊行共有多個團體參加，多支美國遊行隊伍先後登場，還有二戰同盟國的國旗旗隊，中華民國國旗也在內。

隨後登場的是由華府榮光會籌組的隊伍，除了有人手舉國旗，還有數十人高舉巨幅中華民國及美國國旗進場，十分顯眼。華府榮光會會長謝啟宇接受中央社記者訪問表示，為響應美國建國250週年，今年號召美國9個榮光會分會、外加香港榮光會成員組隊，再加上眷屬，約有110人參與，為人數最多的一次。

謝啟宇說，不同於以往，今年還特別製作「中華民國與美國 二戰最堅實盟友」布條在遊行中亮相。

駐美代表處退伍軍人事務組指出，旅居華府的中華民國榮光聯誼會2005年起參與美國退伍軍人中心主辦的國殤日活動，每年組成兩國聯合旗隊參與遊行。特別的是，2023年至今，每年遊行都有巨幅中華民國國旗現身華府街頭，展現於美國民眾面前。

華府 二戰 川普

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