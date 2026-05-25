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加州警買咖啡聽到呼救聲 發現笨賊失足「卡牆隙」10小時

香港01／ 撰文／羅保熙
加州警察在一家咖啡店逮到行竊失風的竊賊。 圖擷自Salinas Police Department
加州警察在一家咖啡店逮到行竊失風的竊賊。 圖擷自Salinas Police Department

美國加州沙林納斯（Salinas）一名「笨賊」上周涉嫌在深夜試圖衝入一店內爆竊，期間他從一間戲院屋頂潛入旁邊一間咖啡店行竊，不料過程中失足，整個人直接卡進兩棟建築物之間一道極其狹窄的夾縫內動彈不得，受困長達10小時。最終，當地一班警察翌日早上在該咖啡店休息買咖啡時，聽到他的呼救聲將其拯救出來，並最終把他當場逮捕。

綜合美媒報導，當地警察方上周證實，事發於5月17日，當地一班警察聽到呼救聲，沿著聲音一路向店外入口處搜尋，最後赫然發現聲音來源竟然來自咖啡店與隔壁戲院之間的夾縫牆壁內部。消防接報後趕抵現場，最後動用電鋸等破壞工具切開一塊巨大的牆身結構，耗時2.5小時才成功將受困男子救出。

當局表示，受困男子為29歲的Isaac Valencia，隨即被警方以入室竊盜罪當場移送司法部門處理。據警方的調查指出，該名男子是上周二晚上約9時為了行竊，爬上一間戲院屋頂並企圖闖入，期間卻當場失足墜落至少6.7米深的位置，直接垂直卡死在兩道牆壁間的縫隙中。

當地警方其後在社交媒體上發文稱：「我們很高興最終所有人都安全回家了， 我們的夜班警員們表現出色，即使疲憊不堪，他們依然相信自己的直覺，堅持不懈，並且真正做到了『傾聽牆壁的聲音』。」

有咖啡店的員工其後表示，他們早前其實也有聽到類似的怪聲，但後來聲音突然消失了。

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文章授權轉載自《香港01》

咖啡 警察

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