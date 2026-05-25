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美140億美元對台軍售恐拖到9月後？專家：對川普一舉兩得

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
中國國家主席習近平（左）15日在北京中南海，陪同到訪的美國總統川普（右）參觀。路透
中國國家主席習近平（左）15日在北京中南海，陪同到訪的美國總統川普（右）參觀。路透

美國海軍部代理部長高雄日前稱，因川普政府與伊朗的戰爭，美國正暫停140億美元對台軍售案。國會山報24日報導，有分析指出，對美國總統川普而言，延後對台軍售或許是「一舉兩得」，一來有望在中國大陸國家主席習近平9月訪美前穩定美中關係，二來美國確實面臨彈藥問題。

另有專家認為，北京可能將習近平9月訪美、美國防長赫塞斯7月訪中等可能安排，與對台軍售掛鉤，甚或已掌握一定籌碼，讓華府若推動軍售，就必須承擔中美關係受損的代價。

高雄21日出席聯邦參議院撥款委員會聽證會表示，未與台灣方面討論軍售案，但強調美方暫緩部分對台外國軍事銷售（FMS），是為了確認「史詩怒火」行動所需彈藥充足；待川普政府認為有必要時，軍售將會繼續。

國會山報描述，高雄的說法等於與川普宣稱可能把對台軍售當對中籌碼的說法不合，也讓美軍彈藥庫存沒問題的說法受到質疑。不過，對川普而言，延後對台軍售可能正好同時符合兩個目的：一方面爭取時間補充美國武器庫存，另一方面避免在習近平9月訪美前刺激北京，維持美中關係穩定。

卡托研究所分析師桑基（Evan Sankey）指出，川普希望至少在習近平訪美前，讓美中關係維持在較穩定的軌道上；但另一方面，美國也確實面臨彈藥問題。因此，若延後對台軍售或延後交付武器，能同時減輕庫存壓力，又避免美中關係升溫，對川普政府確實說得通。

桑基形容，這兩個因素可能同時存在，形成一種一舉兩得的巧合局面。

同場聽證會上，共和黨籍參議員甘迺迪（John Kennedy）也追問海軍作戰部長柯德爾（Daryl Caudle）對台軍售問題，主張美國應藉此取得對中籌碼、維持穩定，而非走向戰爭。柯德爾拒絕表達個人意見，僅稱這類軍售涉及複雜考量。

問及「為何不直接把台灣想要的武器賣給台灣」，柯德爾強調，美國「確實希望台灣能盡可能強大」，但補充說他不會搶在政府決定前表態。

美國企業研究所亞洲安全議題專家古柏（Zack Cooper）認為，北京可能已掌握一定籌碼，讓川普若推動對台軍售，就必須承受美中關係受損的代價。古柏表示，中方可能把習近平9月訪美，與川普是否暫緩對台軍售掛鉤；也可能把國防部長赫塞斯據稱7月訪中，與這項軍售案是否不宣布或大幅縮水連結。

古柏也說，自2月28日美以對伊朗開戰以來，美方延後軍售並非完全異常。除了對台軍售，華府據報也暫緩向日本交付戰斧飛彈，影響日本約400枚飛彈、原定2028年3月前交付的訂單；對南韓的一項軍售也遭延後，但首爾一直不願公開評論。

川普 軍售 習近平

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