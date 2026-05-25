加州橘郡化學槽危機未解 發現裂縫釋壓助解危

美國加州橘郡化學槽外洩危險尚未解除，加州當局今天表示，在儲槽發現一道裂縫，這可能有助於釋放槽內壓力，目前朝著解決問題的正確方向發展。

這起外洩事件地點在洛杉磯東南方的橘郡（OrangeCounty）叢林園市（Garden Grove）；23日儲槽開始冒出蒸氣，外洩氣體擴散到距離迪士尼樂園約5英里的人口稠密區，隨後約有4萬名居民被下令撤離家園。

橘郡消防局（Orange County Fire Authority）代理局長麥高文（TJ McGovern）昨晚在社群平台X發布影片表示，消防人員靠近儲槽檢視情況時，發現「儲槽有一道裂縫，可能正在釋放一部分壓力」。

他說：「目前我們尚未完全解決問題，但正朝著正確方向邁出一步。」

當局最初在21日接獲通報，目前尚未了解肇因；麥高文並未說明這道裂縫是否與洩漏事件有關。

此一儲槽內裝有7000加侖（約2.6萬公升）的甲基丙烯酸甲酯（methyl methacrylate，簡稱MMA）。這是一種具揮發性且易燃的液體，主要用於製造塑膠。

消防員昨天警告，儲槽溫度正在上升，發生災難性爆炸的疑慮升高。消防人員持續對儲槽噴水降溫。

橘郡衛生官員22日表示，有必要劃設大面積隔離區以防意外發生。

截至今天，疏散的居民仍未獲准返家，相關單位已設立避難所來安置民眾。

迪士尼樂園表示「園區持續對外開放」，但會密切追蹤狀況。

美國環境保護署（EPA）表示，這些氣體會刺激人體皮膚、眼睛和黏膜，短期或長期的接觸，都可能導致呼吸及神經系統異常反應。

橘郡現場救援人員正在設置攔截物體，以防止洩漏物質流入排水道與河道，最後流入大海。