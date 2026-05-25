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大雨攜汙 細菌飆升 紐約州20海灘戲水注意警示

世界日報／ 記者戴慈慧／紐約報導
納蘇郡衛生局近日因雨水逕流可能影響水質，對20處海灘發布戲水健康警示。示意圖為長島長灘(Long Beach)。(記者范航瑜╱攝影)
納蘇郡衛生局近日因雨水逕流可能影響水質，對20處海灘發布戲水健康警示。示意圖為長島長灘(Long Beach)。(記者范航瑜╱攝影)

國殤日長周末是夏季海灘季的開端，但今年長周末在紐約地區各地都有降雨，雨水逕流(stormwater runoff)將汙染物帶入海水，導致水中細菌量升高，紐約州長島納蘇郡衛生局24日針對20處海灘發布警示，警告民眾不要下水游泳，警示在25日(周一)上午10時解除，但若再有強降雨，或水質檢測細菌量仍偏高，警示可能延長。

衛生官員表示，這項警示屬預防性措施，針對已知容易受雨水逕流影響的海灘發布。雨後路面、草地、排水系統及周邊流域的汙物可能隨水流進入海域，使水中細菌濃度超過紐約州浴場水質標準。

紐約州衛生廳也指出，若海灘水質因細菌、降雨或其他汙染風險不適合游泳，地方衛生部門可發布警示或關閉海灘；警示代表不建議游泳或涉水，關閉則代表禁止下水。

此次受影響的北岸海灘包括Bayville的Centre Island Sound、Ransom Beach、Soundside Beach與Stehli Beach；萊廷頓(Lattingtown)的Creek Club與Lattingtown Beach；格蘭科夫(Glen Cove)的Crescent Beach、Morgan Sound與Pryibil Beach、月桂谷(Laurel Hollow)的Laurel Hollow Beach；華盛頓港(Port Washington)的North Hempstead Beach Park；蝗蟲谷(Locust Valley)的Piping Rock Beach Club、蠔灣(Oyster Bay)的Theodore Roosevelt Beach；Sea Cliff的Sea Cliff Village Beach、Sea Cliff Yacht Club Beach；以及Glenwood Landing的Tappen Beach。

南岸受影響海灘則包括馬薩佩夸(Massapequa)的Biltmore Beach Club與Philip Healey Beach；East Rockaway的Hewlett Point Beach；和Island Park Beach。

州衛生廳提醒，民眾應避免在警示期間游泳、涉水或讓兒童接觸海水；若已接觸海水後出現腸胃不適、皮膚感染、耳朵或眼睛不適等症狀，應及早就醫。

衛生官員也表示，天氣轉晴並不代表水質立即恢復安全。民眾前往海灘前，應先查詢地方衛生部門或海灘管理單位公布的最新開放狀態，並留意現場公告，避免白跑一趟或冒險下水。

國殤日長周末是夏季海灘季的開端，但今年長周末在紐約地區各地都有降雨。示意圖為康尼島海灘。(本報檔案照)
國殤日長周末是夏季海灘季的開端，但今年長周末在紐約地區各地都有降雨。示意圖為康尼島海灘。(本報檔案照)

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