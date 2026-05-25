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白宮強化情報機構 AI 技術

經濟日報／ 編譯俞仲慈／綜合外電

白宮為加速情報機關在人工智慧（AI）的技術發展，決定撥款90億美元，不過由於當前先進晶片短缺，中央情報局（CIA）和國家安全局（NSA）尚無法立即全面部署最新模型。

紐約時報報導，現任與前任官員透露，白宮已祕密批准一筆價值90億美元撥款申請，用於採購情報機構所需的先進電腦晶片，部分目的也是為提升支援輝達NVIDIA）Grace Blackwell的基礎設施，以便全面提升最新AI模型功能。

官員表示，由於新AI模型需要極龐大的運算能力，遠超過許多科技專家在一、兩年前的預期，引發白宮和國會擔心晶片短缺，恐導致情報機關在測試或部署用於最高機密任務的AI工具方面落後，趕不上時代腳步。

此事凸顯出AI平台對於維護國家安全的重要性，因為AI技術有助於軍方和情報機構篩選大量情資，尤其在搜尋被忽略的通訊攔截內容等任務，能發揮關鍵作用，因此未來可能需要挹注更多經費。這筆經費仍須經過國會同意，但政府同時也正在重新調度8億美元，以更快速取得運算能力。

官員表示，為因應晶片短缺問題，白宮幕僚長威爾斯已授權NSA繼續使用AI新創Anthropic開發的先進模型。  

白宮 NVIDIA 輝達

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