MBA寒冬來襲！全美名校學費下殺50％ 為何陷招生危機？

全美最昂貴的研究所學位之一MBA（工商管理碩士）與相關商學碩士，正迎來一場「大促銷」。由於申請人數下滑，加上學生開始質疑學位的投資報酬率，多家知名商學院正提供高達50％的學費折扣，每年可為學生省下數萬美元。

目前已有多所頂尖大學加入這場價格戰。例如，約翰霍普金斯大學（Johns Hopkins University）針對今年春天從馬里蘭州大學畢業，並在秋季入學特定領域碩士（如金融、醫療管理）的學生，提供相當於50％學費的獎學金。

此波降價潮主要集中在學制較短、更專業化的學位，試圖吸引那些正在嚴峻就業環境中掙扎的專業人士，特別是擔心職涯會被AI取代的年輕人。

AI時代職缺變了，MBA也急著重新定位

因應AI時代誕生不少「混合型職缺」，為了培養年輕人具備商業敏銳度與AI技術的雙重能力，MBA也調整定位。《歐洲商業評論》（The European Business Review）舉例，像是領導AI解決方案戰略與開發的產品經理、針對AI導入與投資報酬率提供專業建議的戰略顧問、確保AI技術部署符合倫理規範的治理者，都是AI時代需要MBA訓練出來的人才。

然而，《華爾街日報》分析，在當前環境下，比起離職去念兩年書，職場菁英寧可「抱緊飯碗」守住現有工作。

在這種趨勢之下，傳統兩年制全日制MBA需求急劇萎縮。美國研究生入學管理委員會（GMAC）數據顯示，2023年MBA申請量下滑4.9％，創五年來最大跌幅。近期多所學校傳出2025～2026年招生週期的申請量又比2024～2025年驟降兩到三成，部份學校的國際學生申請量跌幅甚至超過四成。

MBA仍有價值，但「流血促銷」恐難久撐

因此，各大名校的訴求很明確，不僅祭出獎學金爭取這些菁英前來進修，而且標榜不必長期中斷事業攻讀學位，就能快速獲得AI時代所需的競爭優勢。

在這兩種優勢加乘之下，美國研究生入學管理委員會數據顯示，獲得財務資助的商管研究生已從十年前的48％飆升至2025年的62％。

《歐洲商業評論》指出，即便未來十年AI將持續改變教育的內容與形式，但對專業人士而言，MBA仍具價值，可將AI技術與人類特有的軟實力結合，在自動化時代創造不可取代的價值。

對這些名校商學院而言，加碼獎學金吸引學生就讀，或許是在這場關乎生存的賽局繼續存活下去不得不為的戰略。不過，即便提供獎學金有助於填補教室空位，但教育諮詢專家魏斯特貝克（Tim Westerbeck）警告，對許多本就面臨財務挑戰的學校，這種「流血促銷」模式可能無法長期持續。

資料來源：WSJ、Seoul Economic Daily、European Business Review

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