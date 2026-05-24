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男子闖白宮開槍遭斃 曾發文自稱賓拉登、意圖傷害川普

中央社／ 華盛頓24日綜合外電報導
美國總統川普。（美聯社）
美國總統川普。（美聯社）

美國特勤局表示，一名男子昨晚在白宮附近檢查哨朝員警開火後遭擊中，送醫不治。執法消息人士透露，該男子曾在社群媒體發文自稱「真正的」賓拉登和意圖傷害美國總統川普

美國有線電視新聞網（CNN）報導，特勤局（SecretService）表示，一名男子接近白宮外的檢查哨時向執法人員開槍，特勤局人員隨即將他擊斃。執法消息人士透露，該男子經過確認是21歲的貝斯特（NasireBest）。交火過程中另有一名路人中彈受傷。

川普（Donald Trump）當時在白宮內，未受到任何傷害。他今天凌晨在自家社群媒體平台「真實社群」（Truth Social）發文，致謝特勤局與執法人員迅速應對威脅。

法庭紀錄顯示，貝斯特過去與特勤局有過接觸，包括一次被強制送往精神病院，另一次則在聲稱「自己是耶穌基督」時遭地方警方逮捕。

一名執法消息人士指出，調閱特勤局過去幾次與貝斯特接觸的記錄發現，貝斯特生前在社群媒體發表各種言論，包括自稱是「真正的」蓋達組織首腦賓拉登（Osama bin Laden），且至少有一次貼文表達想要傷害川普的意圖。

不過，該名人士也說，警方過去不曾遇過貝斯特展現暴力傾向或持械行為。

賓拉登 川普 白宮

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