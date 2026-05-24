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曾自稱耶穌、放話想被捕 男闖白宮開槍遭擊斃

中央社／ 華盛頓23日綜合外電報導
白宮附近23日傳槍響，圖為特勤局人員站上白宮屋頂警戒。(美聯社)
白宮附近23日傳槍響，圖為特勤局人員站上白宮屋頂警戒。(美聯社)

法庭紀錄顯示，今天在白宮外遭特勤人員擊斃的21歲男子貝斯特，過去曾與特勤局有過接觸，包括一次被強制送往精神病院，另一次則在聲稱「自己是耶穌基督」時遭地方警方逮捕。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，貝斯特（Nasire Best）的社群媒體帳號也被發現，一則疑似對川普總統發出暴力威脅的貼文，另一則貼文他則寫道：「我其實是上帝之子。」

特勤局表示，一名男子在接近白宮外的檢查哨時向執法人員開槍，特勤局人員隨即將他擊斃。執法消息人士向CNN透露，該男子被確認為貝斯特。交火過程中另有一名路人中彈受傷。

川普當時在白宮內，未受到任何傷害。

根據法庭起訴書，執法人員去年夏天就曾在白宮附近多次與貝斯特接觸。文件指出，特勤局對他「並不陌生」，因為他經常在白宮建築群外圍徘徊，並四處打探要如何從各個入口潛入。

法庭文件指出，他在2025年6月26日被強制送醫，原因是他「阻礙車輛進入」白宮建築群的部分區域。

訴狀指出，2025年7月10日，貝斯特無視警告標誌，硬闖白宮外圍的管制區，隨即遭到多名警員攔截。報告顯示，貝斯特當時自稱是耶穌，並表示「他希望被逮捕」。

耶穌 白宮 CNN

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