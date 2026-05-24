白宮附近槍響犯嫌送醫不治 川普無恙、1路人中彈

美國特勤局（Secret Service）表示，一名男子今天晚間在白宮附近檢查哨朝員警開火後遭擊中，送醫不治，另有1名路人中彈。總統川普（Donald Trump）未受影響。

綜合路透社和法新社報導，根據特勤局在社群媒體發布的聲明，今天美東時間下午6時過後不久，白宮附近一處檢查哨有1名男子從包包中掏出槍枝，朝員警開火。

特勤局表示，員警隨即開槍回擊並擊中犯嫌。

根據多家媒體引用的另一份特勤局聲明，1名路人也在這起槍擊事件中中彈，但目前尚不清楚傷勢有多嚴重。這份聲明指出，目前無法確認這名路人是被哪一方的流彈所傷。

執法官員告訴路透社，犯嫌過去曾因情緒問題遭發布「遠離令」（stay-away order）。特勤局表示，事件中無執法人員受傷。

特勤局表示，事發當時，川普正在官邸內，並未受到影響。一名白宮官員指出，川普已聽取特勤局的相關簡報。

事件發生後，多名共和黨籍聯邦眾議員在社群平台X發文，表示慶幸川普平安無事。