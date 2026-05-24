加州化學槽持續升溫 當局憂爆炸風險增

美國加州一個裝有有毒化學品的儲槽，因過熱出現蒸氣外洩，先前已導致數萬名居民強制撤離。當局今天證實，槽體溫度仍在持續攀升，增加發生災難性爆炸的風險。

綜合法新社和美聯社報導，這起外洩事件發生在洛杉磯東南方的橘郡（Orange County）叢林園市（Garden Grove）。在儲槽開始冒出蒸氣，且外洩氣體彌漫於人口稠密的區域上空之後，昨天有約4萬名居民被下令撤離家園。

這個儲槽內裝有7000加侖（約2.6萬公升）的甲基丙烯酸甲酯（methyl methacrylate，簡稱MMA）。這是一種具揮發性且易燃的液體，常用於製造塑膠。消防單位警告，情勢已極為嚴峻。

由於這7000加侖的儲槽萬一爆炸，鄰近另一個1.5萬加侖儲槽也可能跟著爆炸。橘郡消防局（Orange County Fire Authority）事故指揮官柯威（Craig Covey）今天表示，消防局因此漏夜進入事故現場試圖解除1.5萬加侖儲槽連環爆炸的風險，並順道檢查了7000加侖儲槽的溫度計。

柯威說：「很遺憾地，我必須回報，目前儲槽內溫度已達華氏90度（攝氏32度）。昨天早上我們撤出時是華氏77度。現在平均每小時上升約1度，這消息確實不妙。」

他指出，儲存槽的閥門損壞或遭卡住，導致應變人員無法抽走化學品或釋放槽內壓力。

他說，消防人員正尋找降溫方法。當地電視台昨天拍攝的空拍畫面顯示，消防水線正持續向這個儲槽灑水灌救。

昨天，當局表示，這座儲槽最終可能只剩「爆炸或破裂」這兩種可能結果；但柯威今天說，他無法接受「任由這儲槽失效並爆炸」，並說：「我們目標是找到解決辦法，不讓爆炸發生，也不能讓它破壞我們的社區、傷害我們的環境。」

他補充，居民都聽從指示撤離，目前現場僅有應變人員面臨風險。

根據美國國家工作安全與保健研究中心（National Institute for Occupational Safety and Health）資料，冷卻儲存槽至關重要，因為這種液態化學品的閃燃點為華氏50度（攝氏10度）。若化學品持續升溫，便可能釋放危害人體的蒸氣。

橘郡衛生官員表示，這些氣體可能引發呼吸問題、眼睛搔癢灼熱、噁心及頭痛等症狀。