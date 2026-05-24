白宮外發生槍響 美特勤局：槍手已死亡

美國哥倫比亞廣播公司（CBS）長壽脫口秀節目「深夜秀」（Late Night Show）已於5月21日（周四）晚上播出最後一集。總統川普（Donald Trump，又譯川普）隨即在網上發布影片慶祝他的死敵，節目主持人科爾伯特（Stephen Colbert）已失業。片中川普將科爾伯特扔入垃圾桶，然後大跳他的愛曲YMCA，非常囂張。

2026-05-24 08:23