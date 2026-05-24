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白宮外發生槍響 美特勤局：槍手已死亡

聯合報／ 記者陳熙文／華盛頓即時報導
白宮附近23日傳槍響，特勤人員封鎖現場調查。(美聯社)
白宮附近23日傳槍響，特勤人員封鎖現場調查。(美聯社)

美國白宮外圍5月23日驚傳槍響，美國特勤局指出，槍手已經死亡，這次槍擊事件尚在調查中，槍擊發生時，美國總統川普正在白宮。

白宮附近靠近賓夕法尼亞大道與西北第17街交叉口發生槍擊事件，特勤局指出，一名槍手在現場掏出武器，開始射擊，特勤人員隨即開槍反擊，將槍手擊倒。

特勤局表示，槍手被送至醫院後死，有一名民眾在交火中受傷，沒有特勤人員受傷。槍擊事件發生的時候，川普正在白宮。 

這不是白宮附近第一次發生槍擊事件，去年11月有兩名隸屬美國西維吉尼亞州國民兵遭槍擊，華府國家廣場附近今年5月也驚傳槍響。

白宮 槍擊 川普

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