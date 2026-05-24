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影／白宮外突爆數十聲槍響！已知2人受傷 ABC記者鏡頭前曝驚魂瞬間

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
美國白宮23日因附近傳出槍擊事件啟動封鎖措施後，多位記者在新聞簡報室窗戶附近舉起手機。法新社
美國白宮23日因附近傳出槍擊事件啟動封鎖措施後，多位記者在新聞簡報室窗戶附近舉起手機。法新社

CNN 23日報導，該台記者在白宮附近聽到疑似數十聲槍響，現場隨即進入封鎖狀態，特勤局也迅速展開應對。

事發地點位於白宮外圍，靠近賓夕法尼亞大道與西北第17街（17th Street Northwest）交叉口。特勤局制服部門接獲有人開槍通報後趕赴現場，隨後發生這起事件。1名執法官員表示，2人在白宮附近與特勤局人員交火時受傷。

根據報導，事發當時，美國總統川普正在白宮官邸內。位於白宮北草坪（North Lawn）的媒體記者團被緊急帶入白宮簡報室避難，人在白宮內部的記者則被要求原地避難，特勤局人員則高喊「趴下」，並警告「有人開槍」。

ABC新聞白宮首席記者王詩琳（Selina Wang）也在「X」發布影片，顯示疑似槍響瞬間，以及她低身掩護的畫面。她寫道：「我當時正在白宮北草坪用iPhone拍攝社群影片，突然聽到槍聲。聽起來像是數十發槍響。我們被告知衝進白宮簡報室，目前仍在裡面等待。」

事件發生後，可見攜帶步槍的特勤局人員在北草坪區域移動，並封鎖白宮記者簡報室。封鎖措施於美東時間下午6時45分過後（台灣時間24日早上6時45分）解除。特勤局表示，正在調查這起槍擊通報。CNN已向白宮、華府大都會警察局及華府消防與緊急醫療服務部門尋求回應。

聯邦調查局（FBI）局長帕特爾（Kash Patel）在X發文表示，FBI「已抵達現場，並支援特勤局應對白宮周邊槍擊事件，我們會在適當時機向大眾更新資訊」。

美國白宮23日解除封鎖後，可見特勤局幹員在外巡邏。法新社
美國白宮23日解除封鎖後，可見特勤局幹員在外巡邏。法新社

白宮 美國 CNN

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