川普政府收緊移民政策 美國綠卡須回原籍國申請

美國移民政策再度收緊。根據美國國籍與移民局（USCIS）22日發布的新聞稿，移民尋求身分調整應在自己母國境內的美國領事館透過美國國務院申請。發言人卡勒說，旅居美國且希望取得綠卡的移民，必須返回他們的「原籍國」提出申請。

多年來合法入境美國的外籍人士可在美國境內申請，並完成取得美國永久居民的資格，包括與美國公民結婚、持有工作或學生簽證者，以及申請取得難民身分或政治庇護者等；有專家及律師提醒，這些外籍人士被迫回母國申請綠卡，可能面臨之後被限制入境美國的結果。

新制的執行細節仍不明朗，但要求申請人出境前往美國領事館辦理，可能讓許多人因預約系統排隊而滯留海外數周、數月，甚至數年，導致家人分隔兩地，也打亂企業為外籍員工申請綠卡的規畫。

這項新規通常適用於持臨時非移民簽證入境美國的所有外籍人士，包括學生、持H-1B或L簽證的受雇者和訪客。美國每年核發約100萬張綠卡，但其中約半數是由美國公民為外籍親屬提出申請，這類申請通常原本就在境外處理。

根據美國公共電視網（PBS）報導，此舉旨在使正在美國的外籍人士，以及想移民美國的外籍人士更難完成合法移民美國程序。

卡勒還說，該局將回到法律本身的初衷，確保移民以適當方式回應美國的移民系統；自22日起，暫居美國的移民若希望取得綠卡，除非有特殊情況，否則必須回母國申請。

卡勒指稱，新政策讓移民系統回歸法律初衷，而非鼓勵鑽漏洞；當移民回母國申請時，等於剔除那些在被美國政府拒絕他們居留後，卻想非法續留美國的移民，也減輕當局查緝這些移民的問題。卡勒表示，學生、臨時勞工或拿旅遊簽證的「非移民」，他們短期赴美達成特定目標，美國系統的設計就是希望他們能在達成目標後離境。

卡勒提到，新政策將讓該局得以挪出有限資源來處理其他案件，包含遭暴力犯罪與人口販運的受害者及其他優先事項。

川普政府的新制遭到科技界人士批評。LinkedIn共同創辦人霍夫曼（Reid Hoffman）認為，這項舉動對科技業、商界「以及整個美國都有害」。他在X平台發文說：「這是否表示AI研究人員、員工和學生現在必須離境，並在漫長的排隊等待程序中空耗時間，才能繼續他們的工作？」