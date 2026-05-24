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美移民新規 拿綠卡須回母國申請

聯合報／ 記者陳熙文／華盛頓報導

美國移民政策再度收緊。根據美國國籍與移民局（ＵＳＣＩＳ）廿二日發布的新聞稿，移民尋求身分調整（ＡＯＳ）應在自己母國境內的美國領事館透過美國國務院申請。該局發言人卡勒說，旅居美國且希望取得綠卡的移民，必須返回他們的「原籍國」提出申請。

多年來合法入境美國的外籍人士可在美國境內申請，並完成取得美國永久居民的資格，包括與美國公民結婚、持有工作或學生簽證者，以及申請取得難民身分或政治庇護者等；有專家及律師提醒，這些外籍人士被迫回母國申請綠卡，可能面臨之後被限制入境美國的結果。

根據美國公共電視網（ＰＢＳ）報導，ＵＳＣＩＳ上述聲明是川普政府最新做法，旨在使正在美國的外籍人士，以及想移民美國的外籍人士更難完成合法移民美國程序。

卡勒還說，該局將回到法律本身初衷，確保移民以適當方式回應美國的移民系統；自廿二日起，暫居美國的移民若希望取得綠卡，除非特殊情況，否則必須回母國申請。

卡勒指稱，新政策讓移民系統回歸法律初衷，而非鼓勵鑽漏洞；當移民回母國申請時，等於剔除那些在被美國政府拒絕他們居留後，卻想非法續留美國的移民，也減輕當局查緝這些移民的問題。

卡勒表示，學生、臨時勞工或拿旅遊簽證的「非移民」，他們短期赴美達成特定目標，美國系統的設計就是希望他們能在達成目標後離境。

卡勒提到，新政策將讓該局得以挪出資源處理其他案件，包含遭暴力犯罪與人口販運的受害者及其他事項。

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