4關鍵時刻 加巴德變局外人

華爾街日報廿二日整理美國前國家情報總監（ＤＮＩ）加巴德任內遭邊緣化的四個關鍵時刻。

其一、美國總統川普一月派美軍入侵委內瑞拉抓捕時任總統馬杜洛，與此同時，她在社媒ＩＧ貼出在夏威夷海灘做瑜珈的照片；其二、她去年三月說，根據美國情報界評估，伊朗並未研發核彈；其三、反對美國對伊朗開戰的肯特辭職；其四、她去年六月在社媒Ｘ貼出示警世人核戰威脅逼近的影片。

加巴德貼上述照片時還寫道，「我心中充滿感激、愛與平靜」，更證實她對抓捕馬杜洛的軍事行動細節一無所知。

去年三月加巴德表明，時任伊朗最高領袖哈米尼並未授權德黑蘭重啟自二○○三年以來都處於「休眠」狀態的伊朗核武計畫。三個月後川普駁斥加巴德上述說法，並對媒體說，「我不在乎她講了什麼；伊朗非常接近擁核」。

在美伊二月底開戰後，加巴德在三月提交聯邦參議院情報委員會的書面聲明中寫道，自去年六月伊朗三處核設施被空襲以來，伊朗並未採取任何行動來重建鈾濃縮計畫；約十天後川普就意有所指地說，「加巴德的思維方式與我略有不同，但也不代表她不能為國效力」。

美國國家反恐中心主任肯特三月突宣布離職，這被視為川普政府內部對處理伊朗問題存在歧見的重要跡象之一。

加巴德去年六月在社媒Ｘ貼出示警世人核戰威脅逼近的影片，並在該影片中示警，「今天我們空前接近核毀滅的邊緣；那些好戰的政治菁英正不顧後果地在核武國家間煽動恐懼與敵意」。不久以色列和美國就對伊朗發動空襲。