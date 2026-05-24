聽新聞
0:00 / 0:00

4關鍵時刻 加巴德變局外人

聯合報／ 記者胡玉立／綜合報導

華爾街日報廿二日整理美國前國家情報總監（ＤＮＩ）加巴德任內遭邊緣化的四個關鍵時刻。

其一、美國總統川普一月派美軍入侵委內瑞拉抓捕時任總統馬杜洛，與此同時，她在社媒ＩＧ貼出在夏威夷海灘做瑜珈的照片；其二、她去年三月說，根據美國情報界評估，伊朗並未研發核彈；其三、反對美國對伊朗開戰的肯特辭職；其四、她去年六月在社媒Ｘ貼出示警世人核戰威脅逼近的影片。

加巴德貼上述照片時還寫道，「我心中充滿感激、愛與平靜」，更證實她對抓捕馬杜洛的軍事行動細節一無所知。

去年三月加巴德表明，時任伊朗最高領袖哈米尼並未授權德黑蘭重啟自二○○三年以來都處於「休眠」狀態的伊朗核武計畫。三個月後川普駁斥加巴德上述說法，並對媒體說，「我不在乎她講了什麼；伊朗非常接近擁核」。

在美伊二月底開戰後，加巴德在三月提交聯邦參議院情報委員會的書面聲明中寫道，自去年六月伊朗三處核設施被空襲以來，伊朗並未採取任何行動來重建鈾濃縮計畫；約十天後川普就意有所指地說，「加巴德的思維方式與我略有不同，但也不代表她不能為國效力」。

美國國家反恐中心主任肯特三月突宣布離職，這被視為川普政府內部對處理伊朗問題存在歧見的重要跡象之一。

加巴德去年六月在社媒Ｘ貼出示警世人核戰威脅逼近的影片，並在該影片中示警，「今天我們空前接近核毀滅的邊緣；那些好戰的政治菁英正不顧後果地在核武國家間煽動恐懼與敵意」。不久以色列和美國就對伊朗發動空襲。

伊朗 馬杜洛 華爾街日報 川普

延伸閱讀

川普準備攻委 她在做瑜伽…加巴德被邊緣化的幾個關鍵時刻

伊朗戰爭立場屢與川普分歧 美國家情報總監加巴德辭職

丈夫罹癌 美國家情報總監辭職、6月底卸任

瀕臨界點…美回覆終戰方案 伊朗檢視中

相關新聞

稱夫罹癌 美國家情報總監辭職

美國國家情報總監（ＤＮＩ）加巴德廿二日以夫婿亞伯拉罕最近確診一種「極罕見骨癌」為由宣布請辭。美國總統川普則在自創社媒真實社群發文說，加巴德「工作非常出色，我們會想念她」，她「理所當然」該陪先生抗癌。自川普政府去年一月上台以來，包含加巴德，已有四位閣員離職。

4關鍵時刻 加巴德變局外人

華爾街日報廿二日整理美國前國家情報總監（ＤＮＩ）加巴德任內遭邊緣化的四個關鍵時刻。

美移民新規 拿綠卡須回母國申請

美國移民政策再度收緊。根據美國國籍與移民局（ＵＳＣＩＳ）廿二日發布的新聞稿，移民尋求身分調整（ＡＯＳ）應在自己母國境內的美國領事館透過美國國務院申請。該局發言人卡勒說，旅居美國且希望取得綠卡的移民，必須返回他們的「原籍國」提出申請。

挺日光節約時間永久化 川普：年租2次重型設備調時間太貴

眾院能源暨商務委員會(House Energy and Commerce Committee)21日以48票對1票通過表決，同意讓旨在將日光節約時間(daylight saving time)變成永久化的「日光保護法案」(Sunshine Protection Act)，納入範圍更龐大的另一項法案當中。川普總統在「真實社群」(Truth Social)發文對法案表示支持，寫道：「這對共和黨來說也將成為一場漂亮的勝利。」

飄逸金髮神似川普！孟加拉水牛網路爆紅 最終下場曝光

孟加拉一頭擁有飄逸金髮的白化水牛由於外形頗似美國總統川普，在社群媒體上暴紅，吸引許多人前往一睹風采。不過，這隻外號為川普的水牛即將在伊斯蘭教重要節日忠孝節被宰殺。

須回母國申請綠卡？律師籲勿恐慌：2類簽證不受影響

美國公民暨移民服務局(USCIS)22日發布新政策備忘錄，重申境內調整身分(AOS，即I-485申請)屬「行政裁量恩惠」，而非申請人法定權利，並要求移民官全面提高審核標準。消息一出，華人社群大量流傳「境內調整身分遭全面扼殺」、「B1/B2轉綠卡之路已斷」等說法，移民律師許俊良指出，社媒部分誤導性說法引恐慌，他接到大量諮詢電話。他強調，此次政策是行政審核權收緊，非法律根本改變，民眾毋須過度恐慌。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。