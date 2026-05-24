稱夫罹癌 美國家情報總監辭職

美國國家情報總監（ＤＮＩ）加巴德廿二日以夫婿亞伯拉罕最近確診一種「極罕見骨癌」為由宣布請辭。美國總統川普則在自創社媒真實社群發文說，加巴德「工作非常出色，我們會想念她」，她「理所當然」該陪先生抗癌。自川普政府去年一月上台以來，包含加巴德，已有四位閣員離職。

加巴德雖由川普提名和任命，但去年二月就任後，就漸漸遭排除在川普政府多項重大國安行動之外。知情人士指稱，加巴德是遭白宮逼走；白宮對她不滿久矣。

加巴德在向川普請辭的信中寫道，亞伯拉罕罹癌，「我必須離開公職，陪伴在他身邊，全力支持他戰勝病魔；很遺憾，我必須請辭」。該信也在社媒Ｘ公布。

加巴德在信中提到，她將於六月卅日離任。川普則在真實社群寫道，加巴德副手、國家情報首席副總監盧卡斯將暫代總監。

加巴德短短一年多任內，與白宮方面發生不只一次的摩擦。ＤＮＩ負責監管十八個美國情報單位。她曾是民主黨籍夏威夷州聯邦眾議員，直到二○二四年才加入共和黨，並在前年美國總統大選期間轉而力挺川普。

加巴德長期反對美國對外軍事干預，自二月底美國對伊朗開戰以來，她多次與川普政府在開戰理由的說法上分歧，或並未完全支持官方論述。她的政治盟友、ＤＮＩ所轄的前國家反恐中心主任肯特，三月就以「憑良心無法繼續支持對伊作戰」為由請辭。

加、川關係時好時壞，在她的人事案去年二月獲聯邦參議院確認通過後，川普似乎更仰賴由美國中情局（ＣＩＡ）局長拉特克利夫提供重要情報諮詢。近幾月來加巴德則應川普要求，花大量時間調查二○二○年總統大選期間的舞弊行為，而川普至今仍指控就是因這場大選遭操控，自己的勝選才遭前總統拜登「偷走」。

加巴德任內聚焦邊境安全及反恐，透過裁員和重組，致力重塑美國情報單位。她啟動「ＤＮＩ辦公室2.0」計畫，並試圖杜絕洩密行為，調查她所稱的機構政治化問題，但也有人批評她此舉反而削弱ＤＮＩ所轄的情報單位。

川普2.0首位離職的閣員是國土安全部長諾姆；第二位是司法部長邦迪，主因可能是各界對該部處理已故美國性犯罪富豪艾普斯坦檔案的方式不滿；勞工部長查維茲-德瑞默則於四月辭職。