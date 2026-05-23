美國夏威夷島發生規模6.0地震 未傳出傷亡或災損
美國地質調查所（USGS）資料指出，夏威夷島（Hawaii Island）今天晚間發生規模6.0地震，目前尚未傳出人員傷亡或災損的消息。
法新社報導，美國地質調查所數據顯示，這起地震的震源深度為22.6公里，震央位於夏威夷島西南部。
美國國家海嘯警報中心（National Tsunami WarningCenter）表示，該地震沒有引發海嘯的危險。
夏威夷島是夏威夷群島之中最大島嶼，目前尚未傳出人員傷亡或災損的通報消息。
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