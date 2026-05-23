丈夫罹癌 美國家情報總監辭職、6月底卸任

美國國家情報總監加巴德（Tulsi Gabbard）22日宣布向美國總統川普遞出辭職信，川普也在社群網路「真實社群」（Truth Social）上證實此事，指加巴德因丈夫罹癌將於6月30日卸任。

川普表示，加巴德的工作表現出色，但她將於6月30日離任，因她的丈夫亞伯拉罕（Abraham）近期被診斷出罹患罕見的骨癌；川普說，加巴德希望陪伴丈夫，讓丈夫恢復健康。

川普指出，加巴德做得很好，川普政府將會想念她，未來將由國家情報首席副總監盧卡斯（Aaron Lukas）來擔任代理總監。