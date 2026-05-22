「擺在數百萬美國家庭客廳中」陸製電視恐監控使用者 美集體訴訟曝隱私風險

總部設在華府的新聞網站每日傳訊（The Daily Caller）報導，加利福尼亞州一宗集體訴訟指控，中國共產黨可能正透過民眾自家電視機，對數以百萬計美國人進行監控。

報導指出，根據訴狀，Peiffer Wolf Carr KaneConway & Wise律師事務所於12日向加州北區聯邦地方法院提起訴訟，對象為中國家電製造商海信集團的美國營運單位海信美國公司（Hisense USA）。

訴狀指出，「擺在數百萬美國家庭客廳中」的海信智慧型電視機內建自動內容識別（automatic contentrecognition）技術。這項技術能夠「每隔500毫秒捕捉螢幕上顯示的所有聲音和影像」。

訴訟主張，這些裝置會將相關資料分送給「海信的中國母公司及其關係企業，而依中國法律，這些公司須於必要時將這些資料交給中國政府和中國共產黨」。

據美國新聞網站The Center Square於17日報導，原告認為海信追蹤和分享他們的觀看紀錄與行為，侵犯他們隱私權，要求法院頒布禁制令以阻止類似行為繼續。他們同時請求一筆可觀賠償，可能涵蓋未指定金額的金錢賠償和懲罰性賠償。

該事務所律師魏斯（Brandon Wise）致每日傳訊新聞基金會（Daily Caller News Foundation）聲明指出：「最令人驚訝的是這些指控行為的規模，這不僅僅是有關定向廣告的案件。」

他指出，海信智慧型電視機如同「家用監控裝置」，利用自動內容識別技術捕捉用戶觀看的內容，將這些資料連結到持續性家戶識別碼和裝置識別碼，進而予以分送。

魏斯進一步表示：「更令人憂心的是，訴狀主張海信最終與中國國有企業有關，這些美國消費者的敏感資訊也可能被轉交給中國法律管轄的實體，或使其得以取得。」

雖然並非所有海信產品全都在中國製造，海信集團仍為中國政府國有企業。海信未回應每日傳訊新聞基金會的置評請求。