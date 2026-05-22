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影／她剛下公車就被沖走！紐約暴雨25分鐘變大洪水 災難場面曝光

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
紐約市20日晚間遭暴雨侵襲，短短25分鐘內多處街道演變成洪水。一名女子下公車時時遭急流沖走，畫面瘋傳後被網友戲稱像是「鐵達尼號真人版」。圖/擷自@sarcastrix_在X的影音
紐約市20日晚間遭暴雨侵襲，短短25分鐘內多處街道演變成洪水。一名女子下公車時時遭急流沖走，畫面瘋傳後被網友戲稱像是「鐵達尼號真人版」。圖/擷自@sarcastrix_在X的影音

紐約郵報報導，紐約市20日晚間遭暴雨侵襲，短短25分鐘內多處街道演變成洪水，皇后區災情尤其嚴重，現場宛如聖經災難場面。有人站上候車亭長椅避水，也有女子下公車時遭急流沖走，畫面瘋傳後被網友戲稱像是「鐵達尼號真人版」。

這波強降雨與雷雨伴隨時速60英里強風（約時速96公里），福斯新聞氣象專家泰特（Christopher Tate）表示，皇后區貝勒羅斯（Bellerose）降雨量達2.57英寸（約65公釐），一名皇后區的網友在X發文稱，洪水在短短「25分鐘內」湧現。暴雨也讓氣溫驟降，紐瓦克氣溫35分鐘內從約攝氏33度降至22度，拉瓜地亞機場也在2個多小時內從攝氏34度降至21度。

豪雨造成紐約多處交通癱瘓，Fresh Meadows的I-495公路、中央公園大道東向車道，以及貝勒羅斯的跨島快速道路一度封閉，多條地鐵路線也受影響，讓通勤族返家路程陷入混亂。

社群影片顯示，皇后區有民眾站上公車候車亭長椅，只為避免被暴雨淋濕；也有人拿刷子試圖把積水引向排水孔，但水勢太猛，幾乎徒勞無功。

還有一段約15秒影片拍到，一名身穿粉紅色上衣的女子下公車時，道路淹水嚴重，公車無法靠近人行道，只能停在路中央，乘客被迫直接踏進急流。這名女子疑似未抓準距離，先撞上路緣，接著被猛烈洪水沖走，旁人驚慌追趕。

這段影片在社群瘋傳，有人留言表示，「公車司機明明可以再靠近一點停」，也有人諷刺說，紐約房租高到每月5000美元（約15.8萬台幣），回家路上卻像在體驗「鐵達尼號真人版」。

暴雨也讓多名駕駛受困。傑基羅賓森公園大道（Jackie Robinson Parkway）上有駕駛被迫爬上車頂避難，另有影片拍到熱心民眾涉水救出受困駕駛。從史泰登島到布魯克林，多地樹木被風暴吹倒；布魯克林港對岸、紐澤西海岸沿線一處設備傳出爆炸，並有電線遭吹落。

紐約市長曼達尼（Zohran Mamdani）表示，20日晚間風暴強度過高，雨量已超出紐約市下水道系統負荷；市府排水系統原本只能處理每小時最多2英寸降雨，但部分地區雨量顯然超過設計標準。

暴雨 洪水 紐約

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