美國政府將投資20億美元 入股9家量子運算公司

美國總統川普政府將斥資20億美元（約新台幣635億元），入股9家量子運算公司，其中包括IBM旗下一家新合資企業，以確保美國在新興技術領域的領導地位，並藉此抗衡中國。

路透社報導，此舉顯示量子運算日益受到重視，而最近的技術突破已加深投資人對量子運算潛力的興趣，認為量子運算可望加速從新藥研發、金融建模到密碼學等各種任務的處理速度。

美國商務部今天表示，國際商業機器公司（IBM）將獲得10億美元，用於成立一家製造量子晶片的公司；而晶片代工廠格羅方德（GlobalFoundries）將獲得3億7500萬美元，用來在美國興建一家工廠，生產不同類型的量子機器零件。

IBM表示，新公司Anderon的總部將設在紐約州新阿爾巴尼（New Albany），並將成為美國第一家專門生產量子晶片的製造廠。IBM沒有透露政府在新公司的入股比例。

IBM執行長克利希納（Arvind Krishna）告訴路透社，新公司將向外部客戶提供晶片製造技術，且已在跟潛在客戶洽談。克利希納說：「他們將獲得與我們自身完全相同的能力。」

美國商務部補充說，包括D-Wave、瑞格蒂計算（Rigetti Computing）與Infleqtion在內的公司將各自獲得約1億美元，而Diraq將獲得多達3800萬美元，用於解決阻礙更強大系統發展的關鍵技術障礙。

其中兩家獲得資助的公司與川普政府有關。五角大廈最高科技官員麥可（Emil Michael）透過他當時領導的一家特殊目的收購公司，於2022年讓D-Wave上市。PsiQuantum去年從輝達（Nvidia）創投部門以及由川普兒子小唐納（Donald Trump Jr.）支持的1789Capital等投資者那募集10億美元。

消息公布後，涉及這項交易的公司股價上漲6%到13%。

這筆資金取自前總統拜登簽署的晶片法（CHIPS andScience Act）中的激勵措施，是華府入股戰略產業以鞏固供應鏈並與中國競爭的最新例子。

去年，川普政府將部分晶片法補助金與未支付的聯邦激勵資金轉化為英特爾（Intel）10%的股份，讓政府成為英特爾的最大股東。川普也持有稀土礦業公司MP Materials的大量股份。

商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）表示：「這些戰略量子科技投資將建立在我們的國內產業基礎之上，在提升美國量子能力的同時，創造數以千計薪資優渥的美國就業機會。」