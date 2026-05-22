川普支持深海採礦遭批非法 國際組織警告恐掀訴訟

國際海床管理委員會（ISA）秘書長今天告訴法新社，若深海採礦公司執意推動美國總統川普支持、被視為「非法」的海床關鍵礦物開採計畫，恐將面臨大量法律訴訟。

法新社報導，這個由聯合國支持的機構負責制定國際水域深海採礦規範，目前正起草這項具高度爭議產業的首套基本規則。

由於對多年來遲遲未出爐的法律架構感到心灰意冷，許多企業已表明，他們將繞過國際海床管委會，改依尚未經過驗證的美國法律展開採礦作業。

國際海床管委會秘書長卡巴友（Leticia Carvalho）表示，她會「堅決認定這屬於非法行為」。

她向法新社表示：「任何單一企業、單一國家或單一投資者，都無權單方面利用其管轄範圍外區域的資源獲利或進行開採。若事情真的發展至此，勢必會引發大量法律訴訟。」

「這種單邊行動將會觸動許多法律體系介入。我希望這種監管混亂局面不要發生。」

多家企業希望藉由開採海底富含錳、鈷與鎳的多金屬結核，獲取數十億美元收益。

隨著電動車、可充電電池及耐用合金需求攀升，這些關鍵礦物需求也快速增加，而這些材料用途涵蓋建築、醫療等多個產業。

英國、法國、德國等數十國呼籲，應永久禁止或暫時停止深海採礦，直至這些環境憂慮得到解決為止。