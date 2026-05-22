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川普力推華府大凱旋門計畫 美術委員會通過惹議

中央社／ 華盛頓21日綜合外電報導

由美國總統川普盟友主導的美術委員會，今天批准了川普籌劃中的華府巨型凱旋門設計案；即便是目前已有多個民間團體提起訴訟，想要阻止這件可能影響華府天際線的新地標建設。

負責審理此案的「美術委員會」（Commission ofFine Arts）最終以4比0投票結果，通過在首都興建一座凱旋門； 川普去年將美術委員會的成員全數撤換掉，由自己欽點委員人選。

法新社報導，川普想在阿靈頓國家公墓外圍興建一座凱旋門，熱衷於在美國首都留下他個人的大型建設地標。

設計中的凱旋門，預計高達250英尺，並在頂部豎立大型鍍金天使與老鷹雕像。

川普表示，這座凱旋門將成為全世界最高，甚至超越巴黎164英尺高的凱旋門（Arc de Triomphe）。

和白宮東翼拆除改建國宴廳過程一樣，川普的凱旋門計畫，又一次未徵求國會意見而引發爭議；外界認為這會對美國首都帶來天際線的重大改變。

川普今天被問及此事時對媒體表示：「我們要做…我們不需要國會任何意見。」

包括越戰退伍軍人等多個團體已提起訴訟，想要阻止這項計畫，理由是流程並未依法進行，同時，這座建築將破壞從阿靈頓國家公墓（Arlington NationalCemetery）遙望的天際視野。

阿靈頓國家公墓隔著波多馬克河（PotomacRiver），與華府市中心遙遙相對，這裡安葬數十萬美國軍人，被視為全美最神聖的地方之一。

川普 華府 公墓

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