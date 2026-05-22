美民主黨公布2024敗選檢討報告 高層不認同內容

美國民主黨全國委員會（DNC）今天在黨內壓力下公布長期未公開的2024年總統大選檢討報告，分析賀錦麗輸給川普的原因，但全委會主席馬丁隨即又否認內容。

路透社報導，報告顯示，民主黨因對地方黨部資金投入不足，加上「持續無力或不願傾聽所有選民的聲音」，而讓川普所屬共和黨逐漸奪回優勢。

報告說，民主黨尤其在男性選民、無大學學歷選民、不固定投票族群及鄉村地區選民方面表現平平。報告發布時機距離11月期中選舉不到6個月。

馬丁（Ken Martin）在隨新聞稿發布的聲明中表示，這份報告「不符合我的標準，也不會符合諸位的標準」，但公開是為了恢復黨內信任。

這份192頁的文件每頁頂端都有免責聲明，強調內容「僅反映作者觀點，非DNC立場」，且全篇附註指出多處資料錯誤及缺乏證據的結論。

報告作者為民主黨顧問李維拉（Paul Rivera），目前無法立即聯絡上置評。報告是在去年底完成，部分民主黨人不滿報告一直未公開。

馬丁原先承諾會公開，但去年12月改變心意，表示不希望促使民主黨內就2024年敗選互相指責，而應專注於未來。態度「髮夾彎」引發部分黨內支持者質疑他的領導能力。

他寫道，去年11月民主黨在維吉尼亞和紐澤西州勝選後，基於避免焦點轉移才延後公開，但坦言這項決定反而造成更大困擾，「我對此深表歉意」。

兩大黨過去在敗選後皆曾委託進行檢討報告，訪談黨內領袖、活動人士及捐款人，並分析資源分配與政見傳遞模式，汲取經驗教訓。

報告指出，2024年選舉結果相當接近，這可能讓民主黨以為只需小幅調整即可。

不過報告直言，這種做法「本質上是否認現實」，並說民主黨自歐巴馬（Barack Obama）2008年大勝入主白宮以來便「在停滯與倒退間徘徊」。

檢討報告也將部分責任歸咎於拜登（Joe Biden）執政團隊未能為時任副總統賀錦麗（Kamala Harris）奠定勝基，使得她在2024年7月拜登突然宣布不競選連任後處於較為不利的局面。