快訊

雲林北港親子休閒區要命鋼索 孩童玩耍卻遭「割喉」重創血流如注

不只要備妥護照影本！旅行社提醒出國必拍1照片：是救命稻草

南韓星巴克「坦克日」爭議延燒 抵制潮擴及教育圈、要逼美總部出手

聽新聞
0:00 / 0:00

未打擊川普、競選策略保守…民主黨公布敗選報告5結論

世界日報／ 綜合報導
敗選檢討報告稱，賀錦麗缺乏競選策略，是敗選原因之一。(路透)
敗選檢討報告稱，賀錦麗缺乏競選策略，是敗選原因之一。(路透)

民主黨全國委員會(DNC)於21日公布2024年總統大選檢討報告，針對前副總統賀錦麗(Kamala Harris)敗選原因提出多項檢討，紐約時報分析，這份報告雖然是草稿，卻已歸納出五項核心結論。

未提支持賀錦麗理由

DNC報告指出，賀錦麗競選陣營過度依賴「選民自然會反對川普」的假設，未能建立支持她本人的好理由，但選民不僅需要反對川普的動機，更需要相信賀錦麗能改善經濟與民生問題。由於競選訊息未能有效與當時難以負擔高成本生活現況形成對比，使選民缺乏投票熱情。

報告批評，賀錦麗為了維持效忠拜登，錯失與現任政府部分政策適度切割的機會，無法向選民展現「賀錦麗與華茲(Harris-Walz)團隊」將如何比當時的拜登政府更有效回應民意。

未重塑川普負面觀感

報告認為，賀錦麗競選團隊未能有效攻擊川普是該大選的「重大失敗」，指團隊未建立明確且一致的攻勢策略，無法重塑選民對川普的負面觀感，也未能有效提醒選民川普過往執政的爭議與能力問題。

報告批評，民主黨誤認選民對川普的觀感已根深蒂固，未投入足夠資源說服選民。然而，事後證明川普重返白宮後的支持率迅速下滑，顯示選民態度仍可能被影響。

拜登退選穩住基本盤

報告認為，拜登決定退選的時間雖然讓賀錦麗準備時間不足，但整體而言仍有利民主黨避免更大的挫敗。

報告指出，若拜登堅持參選，民主黨在國會與地方選舉的表現可能更差，而賀錦麗接棒後，至少協助部分民主黨候選人穩住基本盤。

川普猛打跨性別議題

報告分析，川普陣營針對跨性別議題的攻擊廣告「極具殺傷力」；該廣告引用賀錦麗支持以納稅的人錢替跨性別犯人動手術的談話，搭配「賀錦麗站在他們/她們那邊，而川普支持你們」的旁白。

多數民調專家一致認為，這支廣告成功結合文化議題與經濟焦慮，對賀錦麗的形象造成實質傷害。

不見賀錦麗接班規畫

最後，報告對拜登白宮提出最嚴厲的批評，認為拜登政府長期以來未替賀錦麗建立明確的政治定位，也缺乏培養她接班能力的規畫。

此外，白宮將賀錦麗推上移民政策前線，但邊境非法移民問題卻是拜登政府的軟肋。

報告認為，若白宮更早規畫如何彰顯賀錦麗的政治角色，不僅可能拉抬拜登的支持率，也能讓她更充分地為接班參選做準備。

2024年8月，民主黨全國代表大會提名賀錦麗角逐白宮，結果在三個月後以失敗告終。(路透)
2024年8月，民主黨全國代表大會提名賀錦麗角逐白宮，結果在三個月後以失敗告終。(路透)

延伸閱讀

共和黨議員籲川普 關注選民經濟憂慮

川普背書人選在共和黨初選勝出 期中選舉仍面臨重大考驗

聯邦眾議員第11區選情激烈 賽特主張：反腐、對中合作、移民改革

POLITICO：川普獨斷對中政策 共和黨鷹派噤聲

相關新聞

影／她剛下公車就被沖走！紐約暴雨25分鐘變大洪水 災難場面曝光

紐約郵報報導，紐約市20日晚間遭暴雨侵襲，短短25分鐘內多處街道演變成洪水，皇后區災情尤其嚴重，現場宛如聖經災難場面。有人站上候車亭長椅避水，也有女子下公車時遭急流沖走，畫面瘋傳後被網友戲稱像是「鐵達尼號真人版」。

拖數月… 民主黨敗選報告：賀錦麗批川不力 白宮失職

敗選一年半之後，民主黨全國委員會(Democratic National Committee)21日公布2024年大選檢討報告，內容指出民主黨在大選受挫的原因包括總統候選人賀錦麗放棄偏遠鄉村選票、沒有對川普總統展開足夠火力的負面攻擊、拜登掌理的白宮沒有充分準備，未能幫賀錦麗鋪好邁向成功的政治道路。報告寫道：「白宮沒有幫副總統預設定位或幫忙準備。」

洛克斐勒中心躍全美人氣地標 「最多抱怨」景點是它

一份最新的「美國人氣地標」調查，紐約州在前十名中占了五席。其中位於曼哈頓的洛克斐勒中心(Rockefeller Center)力壓同在紐約州、排名第二的尼加拉瀑布，以及第三名的布魯克林大橋等知名景點，登上榜首。

未打擊川普、競選策略保守…民主黨公布敗選報告5結論

民主黨全國委員會(DNC)於21日公布2024年總統大選檢討報告，針對前副總統賀錦麗(Kamala Harris)敗選原因提出多項檢討，紐約時報分析，這份報告雖然是草稿，卻已歸納出五項核心結論。

18億基金爭議延燒 代理司法部長滅火 被批收買參議員

川普政府宣布設立17.76億元「反武器化基金」後，共和黨內部的反彈聲浪高漲；代理司法部長布蘭奇(Todd Blanche)22日臨時取消行程，趕赴國會與共和黨參議員閉門會談約90分鐘，試圖平息爭議，但現場氣氛緊張，甚至出現吼叫，就連支持川普的議員也表達強烈不滿。參院多數黨領袖熊恩(John Thune)隨後宣布，原定本周表決的700億元移民執法法案延至國殤日復會後再議。

「愚蠢」民主黨敗選報告激怒自家人：未提供建設性結論

民主黨姍姍來遲的2024年敗選檢討報告終於出爐，然而卻招來黨內強烈不滿，紛紛抨擊全國委員會(DNC)主席馬丁(Ken Martin)，發布了一份內容殘缺、雜亂無章、錯字連連的報告，未能全面揭示民主黨敗選原因。許多黨員與幕僚認為這份報告不但未能為未來的選戰提供建設性方針，反而撕裂黨內團結。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。