未打擊川普、競選策略保守…民主黨公布敗選報告5結論

民主黨全國委員會(DNC)於21日公布2024年總統大選檢討報告，針對前副總統賀錦麗(Kamala Harris)敗選原因提出多項檢討，紐約時報分析，這份報告雖然是草稿，卻已歸納出五項核心結論。

未提支持賀錦麗理由

DNC報告指出，賀錦麗競選陣營過度依賴「選民自然會反對川普」的假設，未能建立支持她本人的好理由，但選民不僅需要反對川普的動機，更需要相信賀錦麗能改善經濟與民生問題。由於競選訊息未能有效與當時難以負擔高成本生活現況形成對比，使選民缺乏投票熱情。

報告批評，賀錦麗為了維持效忠拜登，錯失與現任政府部分政策適度切割的機會，無法向選民展現「賀錦麗與華茲(Harris-Walz)團隊」將如何比當時的拜登政府更有效回應民意。

未重塑川普負面觀感

報告認為，賀錦麗競選團隊未能有效攻擊川普是該大選的「重大失敗」，指團隊未建立明確且一致的攻勢策略，無法重塑選民對川普的負面觀感，也未能有效提醒選民川普過往執政的爭議與能力問題。

報告批評，民主黨誤認選民對川普的觀感已根深蒂固，未投入足夠資源說服選民。然而，事後證明川普重返白宮後的支持率迅速下滑，顯示選民態度仍可能被影響。

拜登退選穩住基本盤

報告認為，拜登決定退選的時間雖然讓賀錦麗準備時間不足，但整體而言仍有利民主黨避免更大的挫敗。

報告指出，若拜登堅持參選，民主黨在國會與地方選舉的表現可能更差，而賀錦麗接棒後，至少協助部分民主黨候選人穩住基本盤。

川普猛打跨性別議題

報告分析，川普陣營針對跨性別議題的攻擊廣告「極具殺傷力」；該廣告引用賀錦麗支持以納稅的人錢替跨性別犯人動手術的談話，搭配「賀錦麗站在他們/她們那邊，而川普支持你們」的旁白。

多數民調專家一致認為，這支廣告成功結合文化議題與經濟焦慮，對賀錦麗的形象造成實質傷害。

不見賀錦麗接班規畫

最後，報告對拜登白宮提出最嚴厲的批評，認為拜登政府長期以來未替賀錦麗建立明確的政治定位，也缺乏培養她接班能力的規畫。

此外，白宮將賀錦麗推上移民政策前線，但邊境非法移民問題卻是拜登政府的軟肋。

報告認為，若白宮更早規畫如何彰顯賀錦麗的政治角色，不僅可能拉抬拜登的支持率，也能讓她更充分地為接班參選做準備。