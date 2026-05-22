「愚蠢」民主黨敗選報告激怒自家人：未提供建設性結論

民主黨姍姍來遲的2024年敗選檢討報告終於出爐，然而卻招來黨內強烈不滿，紛紛抨擊全國委員會(DNC)主席馬丁(Ken Martin)，發布了一份內容殘缺、雜亂無章、錯字連連的報告，未能全面揭示民主黨敗選原因。許多黨員與幕僚認為這份報告不但未能為未來的選戰提供建設性方針，反而撕裂黨內團結。

政治新聞網站Politico引述三名匿名人士報導，馬丁起初因報告品質低劣而雪藏了數個月，在黨內極大壓力下加上CNN率先爆料才被迫公開，導致黨內質疑其領導能力，甚至引發辭職聲浪；而報告出爐後迅即在黨內受到責難，儘管馬丁21日下午在私人電話會議上解釋原因，然而要他下台的呼聲四起。

Politico取得馬丁私人會議上的錄音，他承認自己主席之位岌岌可危，並感謝黨內「持續的支持」。他說「無論身處哪個層級，作為領導者都必須承擔每個錯誤，無論是你自己還是並非你造成的。但我承認這是一個重大錯誤」。

一名匿名資深民主黨人直斥，這份報告簡直愚蠢至極，讓人難以理解為何有些內容會被收錄，而有些內容卻被遺漏了。

拜登及賀錦麗競選團隊的高級策士埃爾羅德(Adrienne Elrod)說，撰寫這份報告的人工作效率低下，缺乏充分調查，很難從中得出任何建設性的結論。

賀錦麗副總統任內的通訊主管艾蒂安(Ashley Etienne)批評，報告「最重要的內容是報告未提到的內容」，「讓人感覺到只挑選想公布的部分……現在看到的絕大部分內容都沒有什麼突破性發現」。

馬丁發表了一份長篇聲明，為自己處理這份檢討報告的方式道歉。這份報告由民主黨策略顧問里維拉(Paul Rivera)撰寫，但公開版本中並未署上他的名字，而且他目前已不再為DNC工作。根據一名匿名的黨內人士表示，DNC從未收到完整的最終報告，而且儘管多次被要求，作者始終未交出受訪者名單或訪談逐字稿。

並非所有民主黨人都對這份報告感到不滿。一些主張民主黨已過度偏左的中間派團體，反而認為這份報告證實了他們的看法。

中間派政治行動團體 WelcomePAC的共同創辦人克爾(Liam Kerr)表示：「馬丁對這份『檢討報告』所做的再檢討非常精采！在花了十年接受各個進步派利益團體的要求後，現在最好的做法，或許就是把民主黨全國委員會所有的策略文件刪掉，坦承我們需要從零開始。承認無能，總比否認問題來得好。」