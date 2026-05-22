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民主黨高民調卻暗藏分歧 共和黨年輕票也不滿川普

世界日報／ 綜合報導
年輕共和黨對川普及自己黨的走向表示憂心，圖為2024年共和黨全代會提名川普角逐白宮。(路透)
年輕共和黨對川普及自己黨的走向表示憂心，圖為2024年共和黨全代會提名川普角逐白宮。(路透)

距離期中選舉尚有半年，民主黨目前看似處於順風，但民調顯示其選民基礎極度不滿且四分五裂，希望黨發展的方向截然不同；共和黨的年輕選民們亦失望透頂，認為川普總統言而無信，造成世代鴻溝。

紐約時報與鍚耶納學院(Siena College)11日至15日在全美訪問1507名登記選民，其中784名被認定為潛在民主黨選民；未表明黨派傾向的受訪者，如果表示2024年投給賀錦麗或2026年計畫投給民主黨候選人，也被納入範圍。結果顯示，登記選民對民主黨候選人的支持率比共和黨候選人高出10個百分點，差距相當大。

然而這種強勁民調背後，不滿情緒蔓延到幾乎所有選民族群，如年輕選民、白人選民、非裔選民、受大學教育選民，而對民主黨忠誠度最低的選民不滿情緒尤為強烈，這些選民正是最有可能左右選舉結果的人。

52%認為下一位民主黨總統候選人應該將黨的立場向中間靠攏才能贏得選舉，只有四分之一的人認為立場應該向左。超過八成的民主黨支持者認為，政治和經濟體制應該被徹底推翻或需要重大改革，近90%的人認為現行經濟體制不公平。他們也更傾向於希望民主黨在醫療保健問題上向左，然而在移民和犯罪等問題上，更多人希望走中間路線，而不是向左。不過外交議題上他們基本達成共識，也就是反對伊朗戰爭、對以色列持懷疑態度。

美聯社報導，28歲的肯塔基州州議員TJ·羅伯茲(TJ Roberts)每個月都會召集一群年輕人討論政治，這次亦邀請了美聯社參與。這些年輕共和黨人最初曾歡呼川普打破建制派，現在有些人卻認為川普反而是在維護建制派，年輕一代和年長保守派之間的代溝更加擴大，羅伯茲表示似乎有人在刻意阻止下一世代加入右翼陣營。

他們認為伊朗戰爭是川普徹底違背他自己的競選承諾，也證明年輕共和黨人的聲音已經被建制派、國防承包商、大金主所淹沒，這些人都被他們視為以色列議程的幕後推手；共和黨眾議員馬西(Thomas Massie)在19日初選中落敗，更讓他們失去了一個強大的盟友。

民主黨人對自己黨的走向出現分歧，圖為2024年民主黨全代會提名賀錦麗角逐白宮。(路透)
民主黨人對自己黨的走向出現分歧，圖為2024年民主黨全代會提名賀錦麗角逐白宮。(路透)

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