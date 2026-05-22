初選起跑？福音派支持度 魯比歐暫領先范斯

當初幫助川普坐上總統寶座的福音派人士(evangelicals)，開始物色川普的繼任人選；根據目前的局勢來看，多數人認為現任國務卿魯比歐(Marco Rubio)更有優勢。

政治新聞網站Politico報導，一些知名的福音派人士認為，魯比歐能贏得川普領軍的「讓美國再次偉大」(MAGA)運動支持者和雷根時代保守派的支持；同時也指出，他們的選民對副總統范斯(JD Vance)抱持開放的態度，尤其是對於在范斯領導下，更民粹主義的社會保守主義會呈現出何種面貌感到好奇的年輕美國人。

「魯比歐深受保守福音派人士的信任和喜愛，他精采的人生經歷也吸引著那些正在尋找候選人支持的福音派人士，」保守福音派政治領導人物、美南浸信會神學院院長莫勒(Al Mohler)指出，「魯比歐在美國福音派中的知名度遠高於范斯，」且魯比歐在與保守的基督教選民群體對話方面更有經驗。

對於許多福音派圈內人士來說，這是一個簡單的盤算：魯比歐花了數十年的時間，憑藉信仰和政策贏得了他們的信任，而范斯儘管有自己的政綱與基本盤，卻讓重要的反墮胎和親以色列選民感到不安。

2028年共和黨初選已在幕後悄悄醞釀，這將是對福音派選民的真正考驗；這些福音派選民曾經幫助川普上台，但他們對川普在實現其首要訴求方面的表現並非總是感到滿意；2028年初選的結果將會對共和黨在包括墮胎、美以政策、以及政府在公共生活中的角色等議題產生深遠影響。

社會保守派(Social conservative)，尤其是福音派基督徒(evangelical Protestant)，對想贏得共和黨總統候選人提名的參選人來說至關重要； 2024年，82%的白人福音派基督徒支持川普，這一比率在三個連續選舉周期中保持穩定。

目前尚無候選人正式宣布參選，但一些福音派人士希望出現像德州聯邦參議員克魯茲(Ted Cruz)這樣的黑馬候選人；如果川普親自指定接班人，那麼發起黨內初選挑戰將會非常困難。對於任何希望在2028年入主白宮的共和黨人來說，福音派選民都將成為必須贏得的群體。