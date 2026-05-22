川普將放寬冷媒溫室氣體規範 稱可減輕消費者負擔

美國總統川普今天宣布，將放寬針對冰箱和冷氣所用冷媒強效溫室氣體的管制措施，此舉旨在降低消費者的生活成本。

法新社報導，川普抨擊民主黨籍前任總統拜登（JoeBiden）任內制定、針對強效溫室氣體「氫氟碳化物」（HFCs）的規定，並稱放寬限制有助降低美國消費者的生活成本。

川普在白宮橢圓形辦公室（Oval Office）表示，舊有規定既「荒謬、不必要且成本高昂，實際上還會讓機器運作效能變差」。

身旁圍繞多名企業高層的川普也強調，新政策「不會帶來任何負面影響」，也「不存在任何環境方面的疑慮」。

根據美國環境保護署（EPA）聲明，川普政府將延後零售商店與其他企業依據2023年法規逐步淘汰HFCs的期限。

川普政府也將修訂2024年的1項法律，確保所有道路冷藏設備不適用於新的HFCs外洩規定。

環保署長澤爾丁（Lee Zeldin）表示，新規將可讓美國人民省下24億美元（約新台幣758億元），過去企業通常會將上述成本轉嫁給消費者。

由於美伊戰爭導致石油供應受到干擾、推升物價，生活成本預料也將成為11月期中選舉的關鍵議題。