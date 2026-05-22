洛克斐勒中心躍全美人氣地標 「最多抱怨」景點是它

一份最新的「美國人氣地標」調查，紐約州在前十名中占了五席。其中位於曼哈頓的洛克斐勒中心(Rockefeller Center)力壓同在紐約州、排名第二的尼加拉瀑布，以及第三名的布魯克林大橋等知名景點，登上榜首。

這份榜單由旅遊電子SIM卡服務商Holafly彙整發布，評選範圍涵蓋全美100處地標，並依「最受喜愛」與「最多抱怨」兩大類別分別排名。並在今年4月14日之前以國家公園管理局及國家歷史地名登錄冊的地標為主。

Holafly採用量化評分機制，有別於一般主觀評選，不僅綜合考量各景點的Google平均評分、評論總數及TikTok搜尋量等指標，評分細節還延伸至正負評論的平均字數，以及依每分鐘40字打字速度換算的評論撰寫時長等作為統計參考。

曼哈頓的洛克斐勒中心以4.7顆星的平均評分及逾18萬8000則四星、五星評論奪冠，正面評論占全部約20萬則的94%以上。訪客累計花費33萬分鐘撰寫評論，皆對頂部觀景台「Top of the Rock」、著名溜冰場及年度聖誕樹點燈儀式等經典讚不絕口。Holafly亦在報告中寫道，洛克斐勒中心不僅僅是一棟建築，更是曼哈頓中城核心的文化地標。

緊接著，美國歷史最悠久州立公園、橫跨紐約州與加拿大邊境的尼加拉瀑布，以4.8顆星平均評分位居第二，訪客累計留下15萬6000分鐘的評論，稱讚內容從健行步道到「霧中少女號」遊船體驗。

於1883年完工的布魯克林大橋則以近700萬次TikTok搜尋及4.8顆星評分摘下第三，評論者對其標誌性景觀、自行車道及橋下往來船隻讚譽有加。 約約市的布魯克林大橋，在「美國地標人氣」調查中排名第二。(記者馬璿／攝影)

前五名另有加州聖地牙哥的「中途島號」航母博物館及黃石國家公園。帝國大廈以逾12萬5000則評論居第六，獲得逾10萬五星好評。自由女神像則以近360萬次TikTok搜尋位列第七。

不過，在「最多抱怨」榜單中，紐約的石牆酒吧(Stonewall Inn)成為唯一入榜者。此處為1969年6月LGBTQ+社群抗爭運動的歷史現場，是現代公民權利運動的重要轉捩點。而亞利桑納州墓碑鎮的墓碑縣法院州立公園高居榜首，負面評論平均為63字。