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18億基金讓國會暴亂者「很興奮」 6年前槍口對人的律師喊「要申請」

世界日報／ 綜合報導
2020年6月28日，密蘇里州律師麥克羅斯基(後左)與妻子派翠西亞(後右)在自宅前持槍指向遊行者，後認罪且獲特赦。他表示將申請「反武器化基金」賠償。(美聯社)
2020年6月28日，密蘇里州律師麥克羅斯基(後左)與妻子派翠西亞(後右)在自宅前持槍指向遊行者，後認罪且獲特赦。他表示將申請「反武器化基金」賠償。(美聯社)

司法部宣布成立規模17.76億元的「反武器化基金」(Anti-Weaponization Fund)用來賠償自認曾遭不公平調查的受害者。華盛頓郵報21日報導，除了曾經參加國會暴動而遭定罪的人之外，遭到電匯詐騙及身分竊盜等聯邦罪名起訴、但後來獲川普總統減刑的前共和黨紐約州聯邦眾議員桑托斯(George Santos)、2020年在自家門口持槍對著抗議種族不公示威群眾、後來輕罪認罪的密蘇里州律師麥克羅斯基(Mark McCloskey)，也都表示將申請基金。

麥克羅斯基說，正密切關注這筆基金的申請細節，例如每人可拿到多少錢、資金由哪個單位負責發放等。他說，這不只是為了自己，還為了身為律師所代表的「國會暴亂者」申請賠償。他說：「所有人都很興奮，這是我們期盼已久的第一道曙光。」

麥克羅斯基與妻子站在家門口拿槍對著示威群眾的影片當年引發網路瘋狂，麥克羅斯基遭到輕罪起訴後認罪，但後來獲得密州州長特赦。麥克羅斯基說，這起事件導致聲譽受損，雖然仍在執業但谷歌(Google)搜尋結果卻顯示是「前任人身傷害律師」。

桑托斯20日說，正在考慮申請基金，但不是要求金錢賠償，而是要求政府對於選擇性起訴(selective prosecution)道歉。他說：「對我而言，不是錢的問題，我並沒有受傷，我一直維持收入。但我想洗刷清白，我覺得這是一條很好的途徑。」

美國陸戰隊(Marine Corps)退役的愛達荷州婦人伊凡娜·聖西爾(Yvonne St Cyr)遭控在國會暴動期間推倒警方設置的路障，被判坐牢兩年半及數千元賠款與罰款，後來獲得川普特赦。

聖西爾說，受到案件影響無法幫Lyft開車，也不能使用Airbnb，絕對應該得到基金賠款。她說：「我希望獲賠1000萬元，但如果每個人都拿這麼多錢，基金一下子就沒了。」

有線電視新聞網(CNN)報導，參加國會暴動而在2024年遭重罪定罪的喬治亞州汽車銷售員包克斯(Dominic Box)，川普二度執政後獲得特赦。他表示，就連想在摩托車經銷商找接電話的工作都碰壁，找不到養活自己的辦法， 事業全毀，需要金錢賠償，「這是我所歡迎的救濟」。

「我的枕頭」(My Pillow)寢具品牌創辦人林德(Mike Lindell)受訪說，公司在2020年大選過後遭到司法不公對待而損失4億，「我們是世界上被自己政府傷害最深的企業」。

曾經幫忙宣傳選舉陰謀論的「一個美國新聞網」(One America News Network)透過律師向CNN證實，正在認真考慮透過基金爭取權益。

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