18億基金爭議延燒 代理司法部長滅火 被批收買參議員

川普政府宣布設立17.76億元「反武器化基金」後，共和黨內部的反彈聲浪高漲；代理司法部長布蘭奇(Todd Blanche)22日臨時取消行程，趕赴國會與共和黨參議員閉門會談約90分鐘，試圖平息爭議，但現場氣氛緊張，甚至出現吼叫，就連支持川普的議員也表達強烈不滿。參院多數黨領袖熊恩(John Thune)隨後宣布，原定本周表決的700億元移民執法法案延至國殤日復會後再議。

美國廣播公司新聞網引述多名與會人士的說法透露，不少共和黨參議員在開會期間，表達這項基金可能影響共和黨11月選情的憂慮，甚至可能波及參院多數黨的地位。

布蘭奇開會前發說明文件給參議員，強調參議員也符合該基金補償的標準，但部分人士認為，此舉形同「安撫」，甚至「收買」。 在川普政府宣布設立17.76億元「反武器化基金」後，共和黨內部的反彈聲浪高漲；代理司法部長布蘭奇(中)赴國會與共和黨參議員會談。(歐新社)

熊恩表示，布蘭奇已理解黨內人士對該基金的「強烈情緒」，批評白宮在宣布該基金前未先與國會協調，讓「事態變得更困難」，且國會運作無法與當前政治氛圍切割，「每件事都有政治因素」。

共和黨人正尋求對「反武器化基金」施加限制與監督機制，因為一些人擔心在國會暴亂中攻擊警察者可能拿到錢。

美聯社報導，共和黨內最激烈的批評者是日前在初選失利的路易斯安納州聯邦參議員卡西迪(Bill Cassidy)，他在「X平台」上寫道，民眾更在意房租、食品與油價，而非「成立一個沒有法律先例、缺乏問責機制、可由總統及其盟友自由分配的18億元基金」，若真有和解需求，應交由國會決定。

北達科他州共和黨參議員霍文(John Hoeven)坦言，各方缺乏共識，無法保證法案能否取得50票讓法案過關；緬因州共和黨參議員柯林斯(Susan Collins)則表示，布蘭奇未能改變他的看法。

另據「國會山莊報」報導，共和黨賓州眾議員費茨派垂克(Brian Fitzpatrick)與紐約州民主黨聯邦眾議員蘇奧齊(Tom Suozzi)聯手草擬法案，試圖阻止反武器化基金；費茨派垂克批評，選民不希望司法部設立一個「未曾向外界說明的祕密基金」。

民主黨議員準備在參院的「投票表決」(vote-a-rama)階段提出修正案，阻擋該基金成立。

參院少數黨領袖舒默(Chuck Schumer)批評，共和黨若想擺脫困境，就應停止支持黑箱基金，轉而與民主黨合作，降低醫療、住房與能源成本。