紐時：菸草商捐500萬 1周後川普鬆綁電子菸

紐約時報報導，大型菸草公司美國雷諾茲(Reynolds American)4月30日向支持川普總統的MAGA Inc.超級政治行動委員會(super PAC)捐款500萬元；大約一周後，川普政府就推出了對菸草業有利的電子菸新政策。

由食品與藥物管理局(FDA)發布的新指導意見，為風味電子菸鬆綁，可能為包括美國雷諾茲在內的大型菸草公司銷售風味電子菸舖路；新指南還可能允許尼古丁袋含有更高濃度尼古丁，並承諾優先打擊非法進口外國電子菸。

紐時報導，這項新政策繞過了FDA常規制定程序。新政策宣布四天後，FDA局長馬卡里(Marty Makary)辭職；馬卡里還告訴同事，他無法昧著良心繼續領導支持這種政策的機構。

根據20日晚間提交的競選財務報告，雷諾茲公司在4月30日透過一家子公司捐出這筆500萬元捐款；該子公司前後總計向MAGA Inc.捐款800萬元。

捐款兩天後，雷諾茲高層和兩名代表該公司的說客，在佛州川普高爾夫俱樂部與川普共進午餐；另一家菸草公司奧馳亞集團(Altria)兩名主管一起出席。在餐會上，這些菸草業代表對FDA監管電子菸的方式，同聲表達不滿。

紐時報導，川普當場中斷談話，先打電話給馬卡里；馬卡里沒有接聽，川普改打給馬卡里的上司、衛生部長小羅勃·甘迺迪(Robert F. Kennedy Jr.)以及聯邦醫療服務中心(CMS)主任奧茲(Mehmet Oz)。知情人士透露，川普在電話中直接向他們抱怨FDA對電子菸的監管作法。

不到一周後，FDA發布新指南，可能為大型菸草公司開始銷售風味電子菸鋪平道路，讓他們可以從中國非法競爭對手搶到總值60億元電子菸市場的一部分占比。

白宮發言人德賽(Kush Desai)表示，該捐款與政府改變電子菸政策無關。他指出：「川普政府制定衛生政策的唯一指導原則，是最高標準的科學證據。FDA對電子菸和尼古丁袋的監管是基於近期證據，這些證據顯示，它們可以幫助成年人戒菸。」