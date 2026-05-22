拖數月… 民主黨敗選報告：賀錦麗批川不力 白宮失職

敗選一年半之後，民主黨全國委員會(Democratic National Committee)21日公布2024年大選檢討報告，內容指出民主黨在大選受挫的原因包括總統候選人賀錦麗放棄偏遠鄉村選票、沒有對川普總統展開足夠火力的負面攻擊、拜登掌理的白宮沒有充分準備，未能幫賀錦麗鋪好邁向成功的政治道路。報告寫道：「白宮沒有幫副總統預設定位或幫忙準備。」

避談拜登尋求連任及換人等爭議 黨內高層尷尬稱為「草稿」

這份192頁報告是由現已離職的民主黨顧問里維拉(Paul Rivera)撰寫，數月之前早已完成，但DNC主席馬丁(Ken Martin)卻隱而不表，報告公布後立即在民主黨陣營引發強烈批評。民主黨選舉策略專家史查爾(Steve Schale)在社群媒體發文指出：「為何不在2024年就把這些說出來，或者找更多人來完成報告，而不是拖到現在變成七到八個月的愚蠢媒體炒作周期？」

馬丁21日稍後在個人電子報平台Substack發表道歉聲明說：「民主黨去年11月選舉獲得大勝，由於不想製造干擾，因此沒有公布報告，結果我反而製造更大的干擾。」他表示：「我對此深感抱歉。」

民主黨高層把敗選檢討報告稱為「草稿」，尷尬聲稱報告本身「未達到我們的標準」，裡頭有著大量註釋、免責聲明，強調內容並不完整且並未經過證實。

報告指出，民主黨敗選原因包括「沒有聆聽所有選民的聲音」，民主黨應該重新聚焦美國中部、南部選民，因為這些民眾開始體認到，民主黨主張要讓所有人更強大且更有活力的美國願景，「並未把他們包括在內」。

報告寫道：「數百萬美國人因為缺乏健保、製造業及工作機會流失、基礎建設落後而受苦，但他們卻一直被說服要投下違反自身最佳利益的一票，他們在民主黨的美國藍圖裡看不到自己在哪裡。」

報告指出，賀錦麗與盟友並沒有針對川普負面特質做出足夠攻擊，尤其是川普刑事重罪判決；民主黨高層2024年做出決策，不要跟對手捲入大規模負面文宣戰，就在川普與支持川普的多個超級政治行動委員會(super PACs)火力全開猛攻賀錦麗之際，民主黨卻沒有足夠或對等的負面攻擊火力回應，「原本應該強力主張川普已無資格再次出任公職，論述理由非常充分，但文宣並沒有發揮這一點。」

報告同時指出，賀錦麗受困於川普競選團隊「非常有效」的廣告，批評她曾支持拿納稅人稅金幫囚犯進行變性手術。

雖然這分「檢討報告」批評民主黨過度聚焦於「身分政治」，但它迴避了2024年選戰中一些最具爭議的議題。報告並未談到前總統拜登尋求連任的決定、他退選後賀錦麗被匆忙推選為接替人選的過程，或是黨內圍繞加薩戰爭所引發的激烈分歧。