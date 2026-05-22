美參院才推進戰爭權力決議案 眾院無預警取消表決

美國聯邦眾議院共和黨領袖今天無預警取消戰爭權力決議案表決，這項議案要求總統川普獲得國會授權，否則應停止對伊朗的戰爭。參議院兩天才剛推進類似的措施。

路透社報導，這場表決原定今天下午在議員離開華府開始美國國殤日（Memorial Day）休會前舉行。

眾議院今年稍早以些微差距擋下3項戰爭權力決議案，共和黨幾乎一致支持此舉，凸顯黨內力挺伊朗戰事和川普。然而自美國與以色列2月28日對伊朗發動攻擊以來，隨著時間推移，正反兩方差距逐漸縮小，上次決議甚至因票數平手而未能通過。

由於預計將有少數共和黨眾議員倒戈，加上部分眾議員缺席，今天的措施原本看起來很可能過關。

眾議院外交事務委員會民主黨首席議員米克斯（Gregory Meeks）在表決取消後告訴媒體：「我們毫無疑問已掌握足夠票數，而他們也很清楚這點。」

他表示，眾議院共和黨領袖已將表決延後至6月初，也就是美國國殤日休會結束後。

民主黨和少數共和黨人呼籲川普尋求國會授權軍事行動，並指出美國憲法規定，擁有宣戰權的是國會而非總統。他們擔憂川普可能已讓美國捲入一場長期衝突，卻未提出明確戰略。

多數共和黨人和白宮則認為川普的行動合法，且身為三軍統帥的他有權下令進行有限軍事行動，以阻止迫在眉睫的威脅並保護美國。

共和黨目前僅以些微多數掌控參眾兩院。

參議院本月19日推進另一項類似的戰爭權力決議案，罕見讓川普難堪。推動這項議案的程序性表決以50票贊成、47票反對通過。川普所屬共和黨內參議員有4人倒戈投下同意票，民主黨有1人投下反對，另有3名共和黨參議員缺席。