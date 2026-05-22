川普推賠償基金引黨內爭議 參院ICE經費表決暫緩

由於共和黨內部反對聲浪，美國參議院共和黨人放棄就移民執法行動撥款法案進行表決，爭議集中在川普要求設立18億美元基金賠償政府武器化受害者，適用對象竟包含2021年國會暴動暴力事件遭定罪者。

路透社報導，聯邦參議院取消對一項720億美元法案進行表決的計畫，該法案旨在資助由美國移民暨海關執法局（ICE）主導的川普大規模驅逐移民行動。這場表決至少延至6月，屆時國會議員將結束為期1週的美國國殤日休會期，並返回崗位。

聯邦參議院多數黨領袖圖恩（John Thune）原本試圖限縮法案範圍，以確保能夠順利爭取到足夠的資金，在川普任內結束前持續資助移民暨海關執法局和邊境巡邏隊。

然而，在川普要求下，法案納入18億美元的「政府武器化」受害者基金，以及另一筆用於興建白宮宴會廳的10億美元經費，最終成為卡關爭議。

圖恩無奈地說：「這原本應該是一項範圍非常有限、目標明確、重點集中、乾淨俐落的法案，這週卻變得有點複雜了。這讓整件事變得比原本困難得多。」

這場帶有黨派色彩的ICE經費法案攻防戰，正值共和黨內初選之際。川普支持的候選人擊敗連任兩屆的路易斯安那州共和黨參議員凱西迪（Bill Cassidy），隨後川普又在德州表態支持資深參議員柯寧（JohnCornyn）的對手。

現任總統通常會支持自家政黨的現任議員。共和黨人指出，川普槓上凱西迪和柯寧，無疑讓這場法案辯論本就劍拔弩張的對立氣氛雪上加霜。

內布拉斯加州共和黨籍聯邦眾議員貝肯（DonBacon）表示：「他（川普）在參院失去一些支持。」他並預測，參院共和黨人將不得不對川普這項基金設下限制。美國司法部先前宣布，這筆基金是川普與國稅局（IRS）達成法院和解的一部分。

他表示：「他同時是原告，也是被告的上司。光從表面看，就令人起疑。」