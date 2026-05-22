快訊

台股早盤狂飆重返42K！台積電、聯發科領攻 ABF＋散熱強勢助陣

沉溺於「被寵愛感」的偷粽賊 偷遍節日就是不偷偷想念

一周前才喊卡！川普突改口：增派5000美軍赴波蘭 理由曝光

聽新聞
0:00 / 0:00

加州開全美先例 州長下令擬定計畫因應AI就業衝擊

中央社／ 舊金山21日綜合外電報導

美國加州州長紐松（Gavin Newsom）今天下令官員開始制定一項計畫，以減輕人工智慧（AI）對就業造成的破壞性影響，使得加州成為全美第一個採取這類行動的州。

紐松提出這項要求之際，全球越來越擔心AI可能會讓從卡車司機到律師等所有人失業，因為機器正在學習執行過去需要人類才能完成的任務。

法新社報導，這項行政命令將動員州政府機構、專家、大學和業界領袖，制定關於資遣標準、就業保險、勞工培訓等政策，並更完善地追蹤招聘與裁員狀況，以避免發生嚴重的預料外狀況和突如其來的裁員潮。

被外界普遍預期將成為2028年總統大選民主黨主要候選人的紐松表示，AI閃電般的快速發展意味著需要重新構想整個就業體系。

紐松說：「加州從未坐視未來發生在我們身上，我們現在也不會開始這麼做。」

根據人力資源顧問公司Challenger, Gray & Christmas數據，當局採取這項行動之際，有數據顯示總部位於加州矽谷（Silicon Valley）的美國科技業在今年前3個月裁減了超過5萬2000個工作職位。

社群媒體臉書（Facebook）母公司Meta昨天開始裁員8000人，約占其員工總數的10%。

AI的進步使得日益複雜的任務得以自動化，這經常被企業拿來作為裁員的理由，然而一些產業觀察家表示，企業正利用這項技術作為其他成本削減的藉口。

若干科技領袖，包括處於AI最前線的馬斯克（ElonMusk）和OpenAI的阿特曼（Sam Altman）曾表示，這項技術將使許多人失去工作，以至於人類實際上將成為享受閒暇的生物，需要獲得某種全民基本收入才能生存。

美國

延伸閱讀

祖克柏全力押注AI！Meta大裁員8000人 亞洲員工凌晨4點收通知

Meta裁8000人掀AI失業潮焦慮！網嘆：工作讓AI做、大家回家炒股

WSJ：全美掀「反AI浪潮」數據中心頻遭抵制

Meta全球裁員8千 新加坡辦公室最早接到通知

相關新聞

美代理海軍部長：華府正暫停對台灣140億美元軍售

國會山報報導，美國代理海軍部長曹洪（Hung Cao）21日出席參議院聽證會表示，由於川普政府與伊朗之間的戰爭，美國正暫停一項價值140億美元的對台軍售案。

川普挑戰出生公民權修正案 憂最高法院做不利裁決

美國最高法院4月聽取「出生公民權」案後，預計數週後做出裁決。美國總統川普今天說，出生公民權當初是為了奴隸後代而設計的制度...

臉書改喪偶…失蹤妻婚戒竟在新女友手上 男被逮遭控殺老婆

《Law and Crime》19日報導，美國威斯康辛州一名女子失蹤後，丈夫的行徑引起警方注意。他不僅在妻子下落不明期間，將臉書感情狀態改成「喪偶」，還透過交友軟體認識新歡，甚至把妻子的結婚戒指送給對方。如今，這名43歲男子已遭逮捕，檢方懷疑他殺害妻子後藏匿遺體。

死亡率5成…美醫師行醫染伊波拉 華郵曝白宮怕事拒讓他返國

剛果民主共和國爆發伊波拉疫情，已造成近600起疑似病例與139人死亡，病例數預計還會持續增加。華盛頓郵報20日獨家報導，5名知情人士透露，美國醫師史塔福德（Peter Stafford）在剛果民主共和國工作期間接觸伊波拉病毒後，白宮曾試圖阻止他返回美國，延誤撤離與治療，最終該名醫師被送往德國。

哈佛遏止成績膨脹 每班拿A學生限2成

哈佛大學文理學院教職員本月稍早投票通過遏制成績膨脹，將限制大學部學生獲得A等成績的人數。

AI砲灰？電腦系畢業生 也難覓工作

這個月從Carnegie Mellon University(Carnegie Mellon University)電腦系畢業的22歲學生奧黛麗‧漢森(Audrey Hasson)，2022年讀大一時，聊天機器人ChatGPT還是實驗裡的計畫。即將踏入社會的她與其他同學，如今卻被認為是人工智慧(AI)潮流革命底下的砲灰。漢森說，職業是「諷刺漫畫家」的父親幾個月前第一次開口詢問，她的就業前景是不是被AI毀掉了。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。