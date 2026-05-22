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川普挑戰出生公民權修正案 憂最高法院做不利裁決

中央社／ 華盛頓21日專電

美國最高法院4月聽取「出生公民權」案後，預計數週後做出裁決。美國總統川普今天說，出生公民權當初是為了奴隸後代而設計的制度，而非「讓中國富豪的小孩」變成美國公民，制度遭濫用，若任由現況持續，將衝擊美國經濟。

百年來，只要在美國出生，無論生父母是否具美國國籍，或持有綠卡、短期簽證，或非法入境、逾期居留，都可依憲法第14修正案第1款「所有在美出生或歸化並受其管轄者，均為美國及居住州的公民」，享有公民身分。這項修正案於1868年在美國內戰結束廢除奴隸制度後通過。

川普去年重返白宮後即簽署一項行政命令，要求各州停止向無證移民與持短期簽證者產下的子女核發身分。外電先前報導，這項命令遭下級法院裁定，違反美國憲法第14修正案；最高法院去年底同意裁定川普限制美國出生公民權指令的合法性。

最高法院預計數週後就此案件作出裁決。川普今天在白宮橢圓形辦公室被媒體問及此事時重申，出生公民權制度當初並非為了「讓中國富豪的小孩變成我們國家的公民」，而是為了奴隸後代設立。這是美國內戰後通過的修正案，光看歷史日期就知道，是為了解決奴隸後代的公民身分問題。

他稱，這項制度遭到濫用，若任由現況發展，「將對美國經濟造成災難性打擊」。「未來移入我們國家的人口中恐有高達25%是透過出生公民權來的，我們將失去任何控制權」。

川普強調，最高法院對此案的裁決至關重要，但「他們很可能會做出對我不利的判決」。

美國司法部認為，1868年通過的憲法第14修正案有其時空背景，旨在保障南北戰爭後解放的奴隸及其後代，並非讓所有在美出生者成為公民。川普曾說，「出生公民權不是讓來自中國或世界各地的有錢人，付錢在美生育，然後荒謬的成為美國公民，這（憲法修正案）是關於奴隸的後代」。

司法部在多起案件中選擇「川普訴芭芭拉」（Trump v Barbara）案要求最高法院裁定。集體訴訟中有一名原告是台灣女性，諮詢律師強調，她已在美國成家，子女當然是美國人。

美國哥倫比亞廣播公司（CBS）報導，最高法院於4月聽取口頭辯論，預計7月前做出裁決，多數大法官似乎傾向宣告川普這項命令無效。若最高法院作出這般裁決，將對川普移民政策帶來一大打擊。

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