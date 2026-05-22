快訊

周董愛店回來了！淡水文化阿給重新開幕日曝 網嗨：準備開吃

高雄色警官邀女警開房間記2大過免職 前後任分局長連坐罰被懲處

聽新聞
0:00 / 0:00

美伊戰爭僵局未解 川普坦言出席長子婚禮「時機不佳」

中央社／ 華盛頓21日綜合外電報導

美國總統川普今天表示，他會盡量出席長子小唐納．川普（DonaldTrump Jr.）的婚禮，但因美伊戰爭僵局未解，現在「時機不佳」。

美國媒體報導，48歲的小唐納．川普預計本週末再婚，在巴哈馬（Bahamas）迎娶安德森（BettinaAnderson）。

但此時，川普正致力推動一項協議以結束美伊戰爭。這場戰爭導致川普民調支持率下滑，在今年11月期中選舉前，引發選民對生活成本上升的不滿。

當被問及是否會出席兒子婚禮時，川普在白宮橢圓形辦公室對記者表示：「他希望我去。那只是一場私人的小型婚禮，我會盡量趕去參加。」

川普表示，「我告訴他，『這對我來說時機並不太好。我現在有件伊朗的事，還有其他的事要處理』」，並稱如果他在戰爭仍陷入僵局期間出席婚禮，媒體會如何報導這件事。

川普說：「這件事我怎麼做都不會贏。如果我去參加，我會被罵，如果我不去參加，我也會被修理，當然，是被假新聞…希望他們的婚姻美滿。」

小唐納．川普是川普集團（The TrumpOrganization）執行副總裁，也是父親「讓美國再次偉大」（MAGA）政治路線的積極支持者。川普集團是川普家族旗下的高級房產企業集團。

他經常出現在父親身邊，包括本月稍早，父子兩人一同從佛羅里達州的海湖俱樂部（Mar-a-Lago）返回白宮。

小唐納．川普去年表示，他「也許有一天」會競選總統。川普的第二任、也是最後一任總統任期將於2029年1月到期，而這位共和黨籍總統尚未指定接班人。

美伊戰爭 川普 伊朗 以色列 美國

延伸閱讀

川普稱伊朗問題進入最後階段！美媒爆料這個人通話後「急壞了」

中東僵局…川普威脅近日開戰 伊朗回嗆擴大戰火

川普暫緩攻擊伊朗 稱距離原定下令出兵只差1小時

中東戰爭第82天》川普稱談判進入最後階段 最新發展一次看

相關新聞

川普挑戰出生公民權修正案 憂最高法院做不利裁決

美國最高法院4月聽取「出生公民權」案後，預計數週後做出裁決。美國總統川普今天說，出生公民權當初是為了奴隸後代而設計的制度...

臉書改喪偶…失蹤妻婚戒竟在新女友手上 男被逮遭控殺老婆

《Law and Crime》19日報導，美國威斯康辛州一名女子失蹤後，丈夫的行徑引起警方注意。他不僅在妻子下落不明期間，將臉書感情狀態改成「喪偶」，還透過交友軟體認識新歡，甚至把妻子的結婚戒指送給對方。如今，這名43歲男子已遭逮捕，檢方懷疑他殺害妻子後藏匿遺體。

死亡率5成…美醫師行醫染伊波拉 華郵曝白宮怕事拒讓他返國

剛果民主共和國爆發伊波拉疫情，已造成近600起疑似病例與139人死亡，病例數預計還會持續增加。華盛頓郵報20日獨家報導，5名知情人士透露，美國醫師史塔福德（Peter Stafford）在剛果民主共和國工作期間接觸伊波拉病毒後，白宮曾試圖阻止他返回美國，延誤撤離與治療，最終該名醫師被送往德國。

哈佛遏止成績膨脹 每班拿A學生限2成

哈佛大學文理學院教職員本月稍早投票通過遏制成績膨脹，將限制大學部學生獲得A等成績的人數。

AI砲灰？電腦系畢業生 也難覓工作

這個月從Carnegie Mellon University(Carnegie Mellon University)電腦系畢業的22歲學生奧黛麗‧漢森(Audrey Hasson)，2022年讀大一時，聊天機器人ChatGPT還是實驗裡的計畫。即將踏入社會的她與其他同學，如今卻被認為是人工智慧(AI)潮流革命底下的砲灰。漢森說，職業是「諷刺漫畫家」的父親幾個月前第一次開口詢問，她的就業前景是不是被AI毀掉了。

控17億「反武器化基金」非法 美國暴亂時在現場護國會2警提告促解散

美國司法部18日宣布設立17.76億元「反武器化基金」，與川普總統控告國稅局官司和解，以此基金賠償任何聲稱遭拜登政府政治動機起訴的受害者。代理司法部長布蘭奇(Todd Blanche)19日才在國會聽證為基金辯護，兩名曾參與保衛國會大廈免遭暴徒襲擊的警察，立即在20日提起聯邦訴訟，要求解散該基金，試圖阻止任何人獲得這筆基金的賠償。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。