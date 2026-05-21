臉書改喪偶…失蹤妻婚戒竟在新女友手上 男被逮遭控殺老婆

《Law and Crime》19日報導，美國威斯康辛州一名女子失蹤後，丈夫的行徑引起警方注意。他不僅在妻子下落不明期間，將臉書感情狀態改成「喪偶」，還透過交友軟體認識新歡，甚至把妻子的結婚戒指送給對方。如今，這名43歲男子已遭逮捕，檢方懷疑他殺害妻子後藏匿遺體。

道奇郡警長辦公室表示，43歲男子亞倫．尼爾森（Aaron Nelson）涉嫌與42歲妻子艾莉克西絲．尼爾森（Alexis Nelson）失蹤案有關，已遭逮捕，並被控一級故意殺人及藏匿屍體等罪名。

今年2月，警方曾發布艾莉克西絲的尋人啟事，表示家人自2025年春天後就沒有再與她聯繫。失蹤前，艾莉克西絲與丈夫住在威斯康辛州比弗丹一處公寓。有鄰居透露，平時幾乎只有在她和丈夫同行時才會看見她，也曾聽到兩人住處傳出爭吵聲。

調查指出，2025年3月29日，夫妻倆曾被監視器拍到出現在當地一間便利商店。之後，艾莉克西絲的手機訊號曾移動到約30英里（約48公里）外的太陽草原市。隔天，亞倫被指購買了一個32加侖的垃圾桶。

檢方表示，後續掌握更多證據，認為亞倫涉嫌殺害妻子並藏匿遺體，且他對妻子下落的說法前後不一。更引人注意的是，亞倫在2025年4月2日建立新的Facebook帳號，並將感情狀態設為「widowed（喪偶）」；同月底，他又透過交友軟體Tinder認識另一名女子，並開始交往。

警方訪談這名新女友時得知，亞倫後來已搬進她家。調查人員也注意到，她手上戴著一枚訂婚戒指，追查後發現，該戒指疑似原本屬於失蹤的艾莉克西絲。

今年6月，警方搜索亞倫新女友住處時，找到他先前購買的垃圾桶。據報導，該垃圾桶檢測出艾莉克西絲的血跡，搜屍犬也對可能有人類遺骸的氣味作出反應。不過截至目前，艾莉克西絲的遺體仍未被找到。