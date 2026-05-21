快訊

擴大合作夥伴關係！蘇姿丰旋風訪台 超微承諾在台投資逾100億美元

Uber擬推機車載客 交通部籲不要觸法：最高罰2500萬

用20年才知！悠遊卡「隱藏設計」曝光 網讚神作：超越96萬了

聽新聞
0:00 / 0:00

死亡率5成…美醫師行醫染伊波拉 華郵曝白宮怕事拒讓他返國

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
德國柏林一輛救護車20日抵達夏里特醫院菲爾紹院區，一名在剛果對伊波拉病毒呈陽性反應的美國公民，正在該院特殊隔離病房接受治療。美聯社
德國柏林一輛救護車20日抵達夏里特醫院菲爾紹院區，一名在剛果對伊波拉病毒呈陽性反應的美國公民，正在該院特殊隔離病房接受治療。美聯社

剛果民主共和國爆發伊波拉疫情，已造成近600起疑似病例與139人死亡，病例數預計還會持續增加。華盛頓郵報20日獨家報導，5名知情人士透露，美國醫師史塔福德（Peter Stafford）在剛果民主共和國工作期間接觸伊波拉病毒後，白宮曾試圖阻止他返回美國，延誤撤離與治療，最終該名醫師被送往德國。

根據世界衛生組織（WHO）與美國聯邦疾病防治中心（CDC）資料，伊波拉僅會在患者出現症狀後，透過接觸受感染血液、體液或受污染物品傳播，例如衣物或床單，但不會在無症狀期間擴散，也不會透過空氣或水傳播。極少數情況下，康復者精液中可能仍殘留病毒，因此可能透過口交、陰道性交或肛交傳播。

曾照護伊波拉患者的感染科醫師表示，由於患者可能在數日內惡化為多重器官衰竭，治療最關鍵的是及早發現感染、有效隔離與提供先進支持療法。

根據報導，39歲的史塔福德醫師是在剛果為基督教宣教非營利組織工作時染病。他是當地一間服務偏遠地區醫院唯一的外科醫師，16日開始感到身體不適，等到被送往醫院時，已經無法自行行走，並出現發燒與噁心症狀。CDC在17日的記者會結束後得知，他檢測結果對邦迪布焦（Bundibugyo）病毒株呈陽性。這種病毒株目前沒有獲批准的疫苗或治療方式，死亡率介於25%至50%。

目前尚不清楚美國官員何時首次得知史塔福德曾接觸病毒。CDC當晚發表聲明稱，正「支援跨部門合作夥伴，積極協調少數直接受此次疫情影響的美國人安全撤離」。

知情人士指出，在美方官員討論如何將他後送期間，CDC與戰略準備暨應變署（Administration for Strategic Preparedness and Response）主張應將他送回美國治療。然而，雙方反覆協商導致撤離與治療延誤。一名知情人士表示，因為「他們不允許把他送回美國」。

另一名知情人士則表示：「總統與他身邊的人不想讓他回到美國。」

2014年西非伊波拉疫情時，首批兩名美國患者被後送至亞特蘭大接受治療；川普當年強烈批評這項決定。知情人士透露，將疑似感染伊波拉的患者接回美國可能引發的輿論反應（optics），至今仍是白宮內部的一大顧慮。

白宮發言人德賽（Kush Desai）否認這項說法，強調川普政府「唯一且最重要的考量」是確保美國公民的健康與安全，德國夏里特醫院（Charite Hospital）也是全球治療與隔離伊波拉等病毒疾病的頂尖機構之一。

德賽表示，川普「一直願意承擔巨大風險，以確保接觸致命傳染病風險的美國人能安全返國」，政府過去也曾多次協助相關人員返美，因此認為白宮擔心政治觀感而拒絕讓患者返美的說法，「不僅錯誤，而且毫無邏輯」。

白宮 伊波拉疫情 病毒

延伸閱讀

美醫民主剛果開刀感染伊波拉 德國收治隔離治療

防伊波拉 疾管署升旅遊疫情警示、發醫界通函

世衛組織示警！剛果共和國爆發伊波拉疫情 疾管署發函醫界提高警覺

非洲伊波拉升溫 疾管署提醒醫師

相關新聞

死亡率5成…美醫師行醫染伊波拉 華郵曝白宮怕事拒讓他返國

剛果民主共和國爆發伊波拉疫情，已造成近600起疑似病例與139人死亡，病例數預計還會持續增加。華盛頓郵報20日獨家報導，5名知情人士透露，美國醫師史塔福德（Peter Stafford）在剛果民主共和國工作期間接觸伊波拉病毒後，白宮曾試圖阻止他返回美國，延誤撤離與治療，最終該名醫師被送往德國。

AI砲灰？電腦系畢業生 也難覓工作

這個月從Carnegie Mellon University(Carnegie Mellon University)電腦系畢業的22歲學生奧黛麗‧漢森(Audrey Hasson)，2022年讀大一時，聊天機器人ChatGPT還是實驗裡的計畫。即將踏入社會的她與其他同學，如今卻被認為是人工智慧(AI)潮流革命底下的砲灰。漢森說，職業是「諷刺漫畫家」的父親幾個月前第一次開口詢問，她的就業前景是不是被AI毀掉了。

哈佛遏止成績膨脹 每班拿A學生限2成

哈佛大學文理學院教職員本月稍早投票通過遏制成績膨脹，將限制大學部學生獲得A等成績的人數。

控17億「反武器化基金」非法 美國暴亂時在現場護國會2警提告促解散

美國司法部18日宣布設立17.76億元「反武器化基金」，與川普總統控告國稅局官司和解，以此基金賠償任何聲稱遭拜登政府政治動機起訴的受害者。代理司法部長布蘭奇(Todd Blanche)19日才在國會聽證為基金辯護，兩名曾參與保衛國會大廈免遭暴徒襲擊的警察，立即在20日提起聯邦訴訟，要求解散該基金，試圖阻止任何人獲得這筆基金的賠償。

美國6州初選多告捷 川普展現黨內掌控力

華盛頓郵報20日分析，六州初選是川普總統掌控共和黨的權力展現，19日晚間開票結果顯示，多名與川普唱反調的人 落敗，川普背書的人選在喬治亞州、賓州、肯塔基州紛紛告捷。

孫安佐是「降落傘兒童」：被丟去美國的成長哀歌

如同孫安佐這種典型降落傘兒童，他們的實際處境是什麼？將這些小降落傘投擲出去的那股力量，背後又是如何施力運作的？

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。