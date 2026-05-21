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紐約曼哈頓下城汽車爆炸 嚇壞路人但未釀傷亡

中央社／ 紐約曼哈頓20日綜合外電報導

美國紐約市曼哈頓下城（Lower Manhattan）發生汽車起火爆炸的事故，地點就在知名地標華爾街銅牛（ChargingBull）附近，事發現場竄起濃濃黑煙。

美國廣播公司（ABC）分台ABC7等媒體報導，紐約市消防局（FDNY）表示，昨天的這起事故發生在下午5時42分左右，火勢已於當晚7時左右撲滅。

現場影片顯示，1輛疑似隸屬大都會交通運輸局（MTA）的汽車原本停靠在路邊，突然整車被火焰吞噬，幾分鐘內火勢惡化，並發出巨大爆炸聲，讓聚集在這個旅遊熱點周圍的民眾驚慌不已。

官方證實，這起事件無人受傷或喪生。儘管爆炸威力驚人，應變小組仍成功防止火勢延燒至其他車輛或建築物。

起火原因仍在調查中。

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