紐約曼哈頓下城汽車爆炸 嚇壞路人但未釀傷亡

這個月從Carnegie Mellon University(Carnegie Mellon University)電腦系畢業的22歲學生奧黛麗‧漢森(Audrey Hasson)，2022年讀大一時，聊天機器人ChatGPT還是實驗裡的計畫。即將踏入社會的她與其他同學，如今卻被認為是人工智慧(AI)潮流革命底下的砲灰。漢森說，職業是「諷刺漫畫家」的父親幾個月前第一次開口詢問，她的就業前景是不是被AI毀掉了。

2026-05-21 14:28