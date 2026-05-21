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馬斯克的SpaceX拚每年1萬次發射！FAA潑冷水：先提升可靠性

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
馬斯克旗下SpaceX正推動更大規模的太空發射計畫，目標是五年內達成每年1萬次發射。路透
馬斯克旗下SpaceX正推動更大規模的太空發射計畫，目標是五年內達成每年1萬次發射。路透

美國聯邦航空總署（FAA）署長貝德福（Bryan Bedford）周三表示，SpaceX計劃五年內達成每年1萬次火箭發射，但監管官員認為，必須先看到發射可靠性提升，才可能批准其大規模擴張。

根據路透報導，貝德福透露，他近期與SpaceX總裁夏特威爾（Gwynne Shotwell）會面，對方說明這項雄心勃勃的目標，「SpaceX的目標是五年內達成每年1萬次發射」。SpaceX在2025年完成了170次發射任務，部署約2,500枚衛星。

SpaceX執行長馬斯克（Elon Musk）本周接受富比士專訪時也提到，該公司目前已有1萬枚衛星在軌運行，最終希望每年再發射1萬枚通訊衛星，但未給出具體時間表。

貝德福表示，FAA必須先看到SpaceX提高可靠性，才可能核准這類大幅擴張計畫。FAA負責核發所有商業太空發射執照，也持續簡化行政程序，同時設下限制，以避免發射或太空事故干擾民航航班。

他還說，與SpaceX會面的目的，是討論目前面臨的限制，以及FAA該如何提前規劃。他說：「我們必須自我突破，他們也必須提升可靠性」。他提到美國總統川普希望在2028年前登月，「要達成這項目標，我們必須與產業合作，釋放創新動能」。

今年1月，SpaceX曾表示，希望未來打造由100萬枚衛星組成的星鏈系統，繞行地球並利用太陽能，為AI資料中心供電。

SpaceX尚未回應媒體置評請求。

SpaceX 馬斯克 富比士

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