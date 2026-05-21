AI砲灰？電腦系畢業生 也難覓工作

這個月從Carnegie Mellon University(Carnegie Mellon University)電腦系畢業的22歲學生奧黛麗‧漢森(Audrey Hasson)，2022年讀大一時，聊天機器人ChatGPT還是實驗裡的計畫。即將踏入社會的她與其他同學，如今卻被認為是人工智慧(AI)潮流革命底下的砲灰。漢森說，職業是「諷刺漫畫家」的父親幾個月前第一次開口詢問，她的就業前景是不是被AI毀掉了。

她說：「如今出現一種看法，認為電腦系畢業生很難找工作。」

華盛頓郵報20日報導，「經濟大衰退」(Great Recession)之後的15年裡，美國年輕人大量湧入大學電腦系，希望爭取穩定、高薪的職業。然而，2026年的電腦系應屆畢業生通往安穩前途的可靠途徑，現在卻面臨遭受AI破壞的威脅。

卡內基美隆大學電腦系畢業生是這種現象的縮影，校方統計數據顯示，畢業生如今採取的職業發展途徑，與前幾年電腦系畢業生往程式設計師發展的模式不同。

報導指出，2026年從大學畢業的社會新鮮人，是最後一屆在ChatGPT時代來臨之前進入大學的學生，AI迅速普及改變生活、工作以及經濟，不安氣氛因此產生。

就業資源網站ZipRecruiter勞動經濟學家巴查德(Nicole Bachaud)說，近代以來沒有任何世代是在如此緊迫的時間裡承受這麼多的結構衝擊。

大數據分析機構「燃燒玻璃研究所」(Burning Glass Institute)對2025年畢業學生進行的初步分析發現，雖然電腦系學生就業前景變得黯淡，但還是勝過其他主修科目的年輕同儕。

同樣是這個月從卡內基美隆大學畢業的電腦系學生厄班(Theo Urban)說，即使名校畢業，找工作也要非常努力。他在去年秋天找到一家矽谷大型科技公司的工作。

下個月起，漢森將在員工僅約12人的健康新創公司Baba上班，公司結合AI技術與真人專家協助民眾處理政府健保服務項目。